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TDP’de Zeki Çeler tek aday

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TDP’de Zeki Çeler tek aday
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Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat Pazar günü, Lefkoşa’da The Paradise Park’ta saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
Faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı Kurultay, "TDP, yeni dönem, yeni umut” sloganıyla düzenlenecek.
Genel Başkanlık için Mine Atlı’nın yeniden aday olmayacağını duyurması üzerine Çeler'in tek aday olarak katılacağı Kurultayda ayrıca 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.
 
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