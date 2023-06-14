“Amaç, gelirlerin artırılması, giderlerin azaltılması”

Maliye Bakanı Alişan Şan, Türkiye ile imzalanan protokolün amacının Türkiye’nin tecrübesinden yararlanmak olduğunu söyledi ve temelde öngörülenin gelirlerin artırılması, giderlerin azaltılması olduğunu kaydetti

Mecliste konuşan Maliye Bakanı Alişan Şan, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasına değinerek, temelinde öngörülenin gelirlerin artırılması, giderlerin azaltılması olduğunu kaydetti.

Protokolün amacının Türkiye Cumhuriyeti’nin bilgi birikim ve tecrübesinden yararlanmak olduğunu kaydeden Şan, bazı şeylerin dikte edildiğinin söylenmesini doğru bulmadığını söyledi.

El ve oybirliğiyle yasaların hayata geçirilmesine devam edeceğini dile getiren Şan, Öğretmenler Yasası’ndaki değişikliğin, protokolde hazirana kadar hayat geçirilmesi gerektiği yönünde taahüt olduğundan dolayı değil de gelecek eğitim yılında düzenlemeler yapılmasına olanak sağlamak için bu yasama yılı içinde geçirilmeye çalışıldığını belirtti.

Stabil para birimine endeksli muhasebe sisteminin hayat bulmasının zor bir düşünce olduğunu dile getiren Şan, Bütçe Yasası’nın geçtiğini, stabil para birimine geçilirse tüm maaş ve devletin sorumlulukları düşünüldüğünde öngörülemez bir bütçeyle karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Maliye Bakanı Şan, piyasada ucu yırtık, bozulmuş farklı döviz cinsi paraları toplayan Merkez Bankası'nın son 1 yılda 1 buçuk milyon Euro değerindeki bu parayı değiştirip, piyasaya arz edemediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bu değişimin sağlandığını ancak şu anda yapılamadığını belirten Şan, stabil para birimine endeksli muhasebe sisteminde piyasanın para arzını sağlama noktasında sıkıntılar oluşacağını söyledi.

Şan, bütçenin üçte birinin Türkiye finansmanıyla oluştuğundan farklı bir para birimine geçilmesinin sıkıntılar doğuracağından uygulanabilir olmadığını kaydetti.

