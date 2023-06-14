“Dil adaletsizliğini giderin”

AP’de konuşma yapan Rum lider Hristodulidis’in ardından söz alan AP milletvekili Niyazi Kızılyürek, Hristodulidis’i Kıbrıslı Türkleri mağdur eden dil adaletsizliğini gidermeye çağırdı

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i Kıbrıslı Türkleri mağdur eden dil adaletsizliğini gidermeye çağırdı.

Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nda dün “Burası Avrupa” tartışmaları bölümünde konuşma yapan Rum lider Hristodulidis’in ardından söz alan milletvekillerinden biri oldu.

Sol grubu temsilen konuşan Kızılyürek, iki bölgeli, iki toplumlu, iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı federal bir devlet kurulması yönünde atacağı her adımda Hristodulidis’i destekleyeceğini ancak Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini reddetmenin de kabul edilmez olduğunu ifade etti.

Parlamentoda Yunanca konuşan Kızılyürek, “Size anadiliniz olan Yunancada hitap ediyorum… Çünkü benim anadilim Türkçe, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olmasına karşın, AB dilleri arasında yer almıyor. Sizi, Kıbrıslı Türkleri mağdur eden bu Dil Adaletsizliğini sonlandırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kızılyürek'in Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşması şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanı, Öncelikle, yeni seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak size başarılar dilerim. Ülkemiz Kıbrıs 1964’ten beri etnik bir sorun yaşıyor ve 1974’ten beri de de-focto olarak bölünmüş bulunmaktadır. Bir federalist olarak size şunu söylemek isterim: İki-Bölgeli, İki Toplumlu, İki Toplumun Siyasi eşitliğine dayalı Federal bir Devlet kurulması yönünde atacağınız her adımı desteklerim. Başka realist çözüm yoktur. Türk tarafının iki devlet politikası kabul edilmezdir. Benzer biçimde, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini reddetmek de kabul edilmezdir. Siz de biliyorsunuz ki, bir zamanlar Avrupa halklarının yaptığı gibi, iki toplumu birbirine yakınlaştırmak ülkemizi birleştirmek ve barışa kavuşturmak için elzemdir. Benzer biçimde, Kıbrıslı Türklerin AB ile yakınlaşması da çok önemlidir. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, Kıbrıslı Türklerin AB ile bağlarını güçlendirmek için acil önlemler almaya davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, size anadiliniz olan Yunancada hitap ediyorum... Çünkü benim anadilim Türkçe, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olmasına karşın, AB dilleri arasında yer almıyor. Sizi, Kıbrıslı Türkleri mağdur eden bu Dil Adaletsizliğini sonlandırmaya davet ediyorum.

Geçtiğimiz günlerde AKEL, size Kıbrıslı Türklere ilgili bir dizi öneride bulundu. Kıbrıslı Türklerin de ERASMUS+ programına alınmaları, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık almaları, devletin kurumlarının Türkçe dilinde de hizmet vermesi başta olmak üzere, bir dizi öneri yaptı. Bunlar Kıbrıslı Türkler için son derece önemli konulardır... Umarım bu önerileri ciddiye alırsınız!”

