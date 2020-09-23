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Akıncı ile Gutteres 2 Ekim'de görüşecek

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Akıncı ile Gutteres 2 Ekim'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2 Ekim Cuma günü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile video konferans görüşmesi yapacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri’nin BM Genel Kurulu görüşmeleri çerçevesinde her yıl dünya liderleri ile New York’ta yaptığı görüşmeler bu yıl pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

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