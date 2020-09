Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu mali genel kurulu gerçekleştiriliyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, “Şu an 2020 - 2021 sezonu içerisindeyiz. Bu nedenle de bir an önce gerekli şartları sağlayarak sezonu başlatmalıyız.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu mali genel kurulu Ahmed Sami Topcan Salonunda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda Divan başkanı Arslan Bıçaklı olurken, sekreterlikleri ise Hasan Besim ve Bayar Piskobulu yapıyor.

Genel kurulda faaliyet ve mali raporlar oy birliği aklandı. Daha sonra Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, 2020 - 2021 sezonu ile ve yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığından gerekli çalışmaların yapılmasını istedik

Hasan Sertoğlu'nun değerlendirmeleri şöyle:

"11 yıldır bu görevdeyim. En çok kulüpçü olmakla suçlandım. Evet ben kulüpçüyüm. Çünkü kulüpler varsa futbol vardır. 20bine yakın futbolcuyu bünyemizde barındırıyoruz.

Futbolun oynanması için uğraşıyoruz. Futbol oynanmaması için uğraşacak olsak burada olmazdık. Sağlık Bakanlığına yazı yazdım. 1 Ekim sonrası için gerekli çalışmaların yapılmasını istedik.

Gerekli PCR sayısını bildirdim. Testler sonucunda pozitif vakaların izole edilmesi ve temaslılarının tespit edilmelerini isteyerek, kalanlar ile ligin devamını talep ettim. Dünya bunları yaparak oynar. Biz de bunları yapmalıyız. Ama bunlara kulüplerimiz hazır değildir.

Futbol başlarsa durmaz

Bu şartlar sağlanmadan başlarsak durmak zorunda kalırız. Başla dur, başla dur. Kulüpler ciddi sıkıntıya girerek batarlar. Futbol başlarsa durmaz. Ben şu anda gerekli 0CR testlerinin yapılmasını ben çok zor görürüm. Zaten Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi bize hemen antrenmanlar başlayacak demeyecek. Başbakana da bu yönde rapor sunuldu. Öncelikle bireysel yapılan spor federasyonların antrenmanları ve süreç içerisinde taķım oyunlarının bireysel antrenmanları başlayacak. Her şey süreç içerisinde gelişip takım sporlarının maçları oynanacak. PCR testleri olmadan hakem, teknik adam ve futbolcular da sahaya çıkmayacak. Kulüpler gelir getirici etkinlik yapamayacak. Başkanlar da sağlık koşulları olmadan oynayamayacaklarını söylediler.

Futbolcu ve teknik adamlar da sağlık koşulları sağlanarak futbol oynamak ve ekmek teknelerini kaybetmek istemediklerini açıkladılar. Ama ne yazık ki ekmek tekneleri şimdi aklına geldi. Unutulmamalıdır ki futbolun lokomotifi kulüplerdir. Kimse unutmasın.

Sayın başbakan ile bugün konuştum. Futbol için gerekli şartların sağlanacağını söyledi. Futboldan kesinti olmayacağını da açıkladı.

Öneri yapmayacağım

Şu an 2020 - 2021 sezonu içerisindeyiz. Bu nedenle de bir an önce gerekli şartları sağlayarak sezonu başlatmalıyız.

8 ay sonra seçimli genel kurul vardır. Kriterleri yerine getiren herkes aday olabilir. Ama önemli olan bizim birliğimizi bozmamamızdır. Ben bugün öneri yapmayacağım.

Öneri yapmak isteyen kulüp başkanları önerilerini yapsınlar. Kabul edilen öneri üstünde çalışırız. Ama 2020'de mutlaka başlamalıyız. Bu konuda bana yetki verilirse çalışırım. Ayrı komite kurulursa ona da saygı duyarım.