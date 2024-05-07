"Adaylıktan çekilmem için baskı yok"

UBP Milletvekili Hasan Taçoy "Bu ülkenin daha iyi bir idareye ihtiyacı var ve biz de buna talibiz" dedi ve kurultayda adaylıktan çekilmesinin söz konusu olmadığını, bu yönde kimseden bir baskı gelmediğini belirtti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, “Ülkenin daha iyi bir yönetime ihtiyacı var ve biz de buna talibiz. Kurultay kararı alınınca projelerimizi de açıklayacağız” dedi.

Taçoy, Hakikat TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke gelir dağılımında kesimler arasındaki farkın giderek açıldığına işaret eden Taçoy, orta gelirin altındaki alt kesimin giderek arttığını, bu kesimin alım gücünün ise hızla azalmakta olduğunu söyledi.

Taçoy, bu kesimin ciddi bir geçim zorluğu ile karşı karşıya olduğunu belirterek, ekonomideki gelişmenin üst tabakaya daha fazla yansıdığını kaydetti.

Bunun nedenlerinin doğru analiz edilmesi gerektiğinin altını çizen Taçoy, “Yurtdışından gelen çalışma gücüyle fiyatların daha düşük kalmasını sağlamak, yerli çalışana ise gereken maaşı vermemek ve ücretlerini düşük tutmak bu sıkıntıyı getirir” dedi.

Taçoy, yapılan yasaların emekli maaşlarının belli bir noktadan sonra asgari ücretin altında kalmasına neden olduğunu ifade ederek, gelir dağılımında alt kesimin azaltılabilmesi için yapılabileceklerin tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

UBP kurultayına yönelik olarak tüm söylediklerinin ülkenin içerisinde bulunduğu sıkıntılardan çıkış yoluyla ilgili farklı ve doğru vizyonu ortaya koymak amacıyla olduğunu vurgulayan Taçoy, UBP Başkanlığında sorunların çözümü noktasında iddialı olduklarını ifade etti, ancak henüz kurultay kararı alınmadığını anımsattı.

Taçoy, “Biz dedikodulara girmiyoruz ve önümüze bakıyoruz. Önümüzdeki sürece ilişkin de şunu söylüyoruz: Bu ülkenin daha iyi bir idareye ihtiyacı var ve biz de buna talibiz. Kurultay kararı alınınca projelerimizi de açıklayacağız. Hedeflerimizi, vizyonumuzu ve bunları nasıl gerçekleştireceğimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi.

Bazı kişilerin “kendisinin adaylıktan çekileceği” dedikodusunu yaymaya çalıştığına da değinen Taçoy, kendisine bugüne kadar bu yönde kimseden bir baskı gelmediğini ve çekilmesinin söz konusu olmadığını, olmayacağını vurguladı.

Et fiyatları konusunda ithal et getirmenin bir faydası olmayacağını ve önemli olanın teşviğin nasıl ve nereye yapılması olduğunu ifade eden Taçoy, bunu Başbakan Ünal Üstel’e de söylediğini anlattı.

Taçoy, bütünü teşviklendirerek yola çıkılması gerektiğini dile getirerek, bunun yapılması halinde son noktaya gelindiğinde hükümetin öngördüğü fiyatın da altında bir rakamın kendiliğinden çıkmış olacağını söyledi.

Yabancılara mal satışı konusunda atılmak istenen adımın bir tedirginlik ve güvensizlik yarattığına dikkat çeken Taçoy, “Bu meselenin daha defalarca oturulup konuşulması lazım. Konuyu buna göre bir sonuca bağlamalıyız” dedi.

