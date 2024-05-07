Şahali'den adaylık sinyali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Parti Genel Başkanlığı için adaylık sinyali verdi ve "Partinin gereksinimi olan donanıma sahibim. Bir karar verdim" dedi

BRT Canlı Yayını’ndan Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Genel Başkanlık için adaylık sinyali verdi. 'Genç denilebilecek yaşı aştığımı düşünüyorum' diyen Şahali, 'Siyasi deneyimim yaşıma oranla fazlasıyla biriktiğini düşünüyorum. Parti içi görevler, Bakanlık, bürokrasi, sivil toplum yönetimleri de olmak üzere masanın her iki tarafını deneyimledim. Partinin gereksinimi olan donanıma sahibim. Bir karar verdim. Elbette, rahatlıkla söyleyebilirim. Ama şu an mevsimsiz olduğunu düşünüyorum. Kurultay tarihini belirleyecek olan CTP yetkili organlarıdır.' şeklinde konuştu.

