“ABD’nin tavrı Rum tarafı için olumsuz yönde bir cesaretlendirme”

Cumhurbaşkanlığı “Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’deki sorunlara sadece Rum tarafı ile görüşerek ve tek taraflı bilgi alarak yardımcı olunamayacağını belirten Cumhurbaşkanımız, ABD’nin bu tavrının Rum tarafı için olumsuz yönde bir cesaretlendirme anlamına geleceğini vurguladı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kıbrıs Türk tarafına geçerek kendisiyle görüşmeyecek olmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber’e Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’deki sorunlara sadece Rum tarafı ile görüşerek ve tek taraflı bilgi alarak yardımcı olunamayacağını, ABD’nin bu tavrının Rum tarafı için olumsuz yönde bir cesaretlendirme anlamına geleceğini iletti.

Bunun üzerine ABD Büyükelçiliğinin Cumhurbaşkanlığı ile temas kurarak, zaman darlığı gerekçesi ile Pompeo’nun Akıncı ile telefon görüşmesi yapabileceği iletildi. Cumhurbaşkanlığı ABD Büyükelçisine, “Pompeo’nun kendinden önceki Dışişleri Bakanlarından Kerry’nin yaptığı gibi, Kıbrıslı Türk liderle görüşmesinin doğru tavır olacağı bir kez daha belirtilerek, telefon görüşmesinin yeterli ve uygun bulunmadığını” aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımız, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bir süre önce planlanan ve daha sonra iptal edilen Kıbrıs ziyareti programında Kıbrıs Türk tarafına geçerek kendisiyle görüşmesinin öngörüldüğünü hatırlattı. Cumhurbaşkanımız ABD Büyükelçisine, Pompeo’nun iptal edilen ziyaretinin ardından şimdi yapacağı bu ziyarette bundan vazgeçilmiş olmasının ciddi bir yanlış olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’deki sorunlara sadece Rum tarafı ile görüşerek ve tek taraflı bilgi alarak yardımcı olunamayacağını belirten Cumhurbaşkanımız, ABD’nin bu tavrının Rum tarafı için olumsuz yönde bir cesaretlendirme anlamına geleceğini vurguladı. Bunun, sorunların çözümüne yardımcı olmak iddiasındaki Amerikan diplomasisi için de ciddi bir yanlış olduğunu, Kıbrıs’ın eşit ortağı konumundaki Kıbrıs Türk tarafı ile görüşmemenin çok ciddi bir yanlış ve eksiklik olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanımız, ABD’nin bu tutumunu Kıbrıs Türk halkının kabul edemeyeceğini Büyükelçiye açıklıkla iletti.

Cumhurbaşkanımızla ABD Büyükelçisi arasındaki bu telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra ABD Büyükelçiliği Cumhurbaşkanlığı ile yeniden temas kurarak, zaman darlığı gerekçesi ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Kıbrıs’ta bulunduğu sürede Cumhurbaşkanımız Akıncı ile telefon görüşmesi yapabileceğini iletti.

Cumhurbaşkanımızın, Lefkoşa’ya kadar gelip Rum liderle görüşecek olan ABD’nin önemli bir yetkilisinin çok kısa bir mesafede bulunan Kıbrıs Türk tarafına daha önceki dönemde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin yaptığı gibi gelmek yerine telefon görüşmesi önermesini doğru bulmadığı ABD Büyükelçisine aktarıldı.

Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs’ı ziyaret eden ve Kıbrıs Türk liderliği ile doğrudan görüşmek yerine telefon görüşmesi öneren Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell’in aynı doğrultudaki yaklaşımını da doğru bulmadığı anımsatılarak, böylesi bir telefon görüşmesinin yeterli olmayacağı iletildi.

ABD Büyükelçisine, Pompeo’nun kendinden önceki Dışişleri Bakanlarından Kerry’nin yaptığı gibi, Kıbrıslı Türk liderle görüşmesinin doğru tavır olacağı bir kez daha belirtilerek, telefon görüşmesinin yeterli ve uygun bulunmadığı aktarıldı”.

