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Yeni Erenköy'de yeniden koronavirüs kabusu

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Yeni Erenköy'de yeniden koronavirüs kabusu

Ülkemizde yerel bulaşın son günlerde hızla artması tedirginliğe yol açıyor. Ülkenin en doğundaki yerleşim yerlerinden olan Yeni Erenköy bölgesinde de bir Covid-19 vakasına rastlandığı bildirildi. Bu konuda Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından bölge halkına seslenerek, bölgelerinde bir Covid-19 vakası tespit edildiğini açıklayarak gerekli önlemlerin alınmaya başlandığı ve herkesin üzerine düşeni yaparak Hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymaları çağrısı yaptı.
Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak'ın açıklaması şöyle:
Değerli Bölge Halkım,
Son dönemde yerel bulaşın kontrolsüzce artması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sıkıntıları geçmişte olduğu gibi yine hep birlikte aşacağız. Bölgemizde'de yerel Covid 19 vakası tespit edilmiştir ve gerekli önlemler alınmaktadır. Vatandaşımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sağlık bakanımız ile yaptığımız görüşmede bulaşın kaynağı olan ortamda bulanan vatandaşlarımıza pcr testi yapılacaktır. Önce kendiniz, sonra sevdikleriniz için kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyen, maske ve mesafe kurallarına ayrıca uymanızı rica ederim.

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