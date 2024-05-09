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AB Komitesi Kimyasallar Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini sürdürdü

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AB Komitesi Kimyasallar Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini sürdürdü
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Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün saat 11.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığı’nda toplandı.           
Komite bugün gündeminde bulunan, Kimyasallar Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Personel Dairesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, AB Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Kimya Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan yetkililer katıldı.
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler ve CTP Milletvekili Fide Kürşat ayrıca CTP Milletvekili Filiz Besim de katıldı.
 
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