Girne Belediyesi’nden İkinci Bahar üyelerine doğum günü ziyareti

Girne Belediyesi, İkinci Bahar üyelerini doğum günlerinde ziyaret ediyor.
Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi’ne kayıtlı 65 yaş üstü İkinci Bahar üyeleri, Belediye’nin Sosyal İşler Bölümü tarafından doğum günlerinde ziyaret edilerek küçük bir hediye ile onore ediliyor.
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