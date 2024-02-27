"AB, büyük bir kazık attı"

Cumhurbaşkanı Tatar: “2004’te Kıbrıs Türk tarafı Annan Planını onayladı. KKTC üzerindeki ambargolar kalkacaktı. Kalkmadı. AB bize de Türkiye’ye de büyük bir kazık attı”



Tatar, Yetkin Report’un sorularını yanıtladı.

– Sayın Tatar, BM bünyesinde Kıbrıs Krizinin çözebileceği iddiasıyla Ada’da yeni görüşmeler öngörülüyor. Bir Annan Planı deneyimi vardı. Yeniden birleşme zemininde o mu canlandırılmak isteniyor?



Tatar: 2004’te de bunun [anlaşmanın] bir imkânı vardı. Ama Avrupa Birliği bize de Türkiye’ye de büyük bir kazık attı. Kıbrıs Türk tarafı BM Genel Sekreteri Annan Planını onayladı. Buna göre KKTC üzerindeki ambargolar kalkacaktı. Kalkmadı. Rum tarafı reddetti ama ödül olarak AB’ye üye alındı. Biz bir daha bu oyuna gelmek istemiyoruz.

Artık Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini öngörmeyen hiçbir anlaşmada yokuz. Egemen eşitliğimizi yok sayan bir anlaşmayı görüşmeyeceğiz. İki devletli çözüm için özden gelen müktesep hak dediğimiz egemen eşitliğimizi talep ediyoruz.



– Sayın Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyareti sırasında,



Tatar:– Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bizi Temmuz ayında Şuşa’da düzenlenecek Türk devletleri toplantısına daveti bizim için memnuniyet vericidir. Bu KKTC’nin görünürlüğünün arttırılması bakımından önemlidir. KKTC Türk Devletleri Teşkilatının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teklifiyle, oybirliği ile kabul edilmiş gözlemci üyesidir. Kazakistan ev sahibi oldukları zirveye bizi davet etmedi ve Rum tarafı bunu kendilerinin engellediğini öne sürdü. Kırgızistan’ın Ekim ayında yapılacak Zirve için davetini bekliyoruz. Azerbaycan’a memnuniyetle gideceğiz.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bundan böyle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini öngörmeyen hiçbir anlaşma için masaya oturmayacaklarını söyledi.Tatar, Yetkin Report’un sorularını yanıtladı.– Sayın Tatar, BM bünyesinde Kıbrıs Krizinin çözebileceği iddiasıyla Ada’da yeni görüşmeler öngörülüyor. Bir Annan Planı deneyimi vardı. Yeniden birleşme zemininde o mu canlandırılmak isteniyor?Tatar: 2004’te de bunun [anlaşmanın] bir imkânı vardı. Ama Avrupa Birliği bize de Türkiye’ye de büyük bir kazık attı. Kıbrıs Türk tarafı BM Genel Sekreteri Annan Planını onayladı. Buna göre KKTC üzerindeki ambargolar kalkacaktı. Kalkmadı. Rum tarafı reddetti ama ödül olarak AB’ye üye alındı. Biz bir daha bu oyuna gelmek istemiyoruz.Artık Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini öngörmeyen hiçbir anlaşmada yokuz. Egemen eşitliğimizi yok sayan bir anlaşmayı görüşmeyeceğiz. İki devletli çözüm için özden gelen müktesep hak dediğimiz egemen eşitliğimizi talep ediyoruz.– Sayın Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyareti sırasında, sizi ülkesine davet etti , ama Kazakistan’dan davet gelmemişti Türk Devletleri Zirvesi için. Kırgızistan’dan gelecek mi?Tatar:– Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bizi Temmuz ayında Şuşa’da düzenlenecek Türk devletleri toplantısına daveti bizim için memnuniyet vericidir. Bu KKTC’nin görünürlüğünün arttırılması bakımından önemlidir. KKTC Türk Devletleri Teşkilatının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teklifiyle, oybirliği ile kabul edilmiş gözlemci üyesidir. Kazakistan ev sahibi oldukları zirveye bizi davet etmedi ve Rum tarafı bunu kendilerinin engellediğini öne sürdü. Kırgızistan’ın Ekim ayında yapılacak Zirve için davetini bekliyoruz. Azerbaycan’a memnuniyetle gideceğiz.