“Devlet, kendi malı için özel bir şahsa ayda 5800 sterlin kira ödüyor”

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Lapta Huzurevi olarak kullanılan binanın Vakıf malı olduğunu, bu binanın özel bir şahsa kiralandığını ve 12 yıldır devletin kendi malı için bir şahsa ayda 5800 Sterlin para ödediğini söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, dezavantajlı grupların sorunlarını incelemek üzere başlattığı çalışmalar çerçevesinde Lapta Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi yetkilileriyle görüştü, sahada yaşanan sorunları ve zorlukları ele aldı.

Halen 3'ü engelli toplam 32 kişinin yaşamını sürdürdüğü, Lapta Huzurevi ile ilgili incelemede bulunan heyet, yaşanan ilaç sıkıntısı ile ilgili bilgi aldı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Lapta Huzurevi olarak kullanılan binanın Vakıf malı olduğunu, bu binanın özel bir şahsa kiralandığını ve 2011 yılından beridir devletin kendi malı için bir şahsa ayda 5800 İngiliz sterlini para ödediğini ileri sürdü.

"Şimdiye dek 800 bin pound yani bugünkü kurdan hesaplanırsa 28 milyon TL. Özel bir şahsa ödenen bu parayla tam teşekkülü bir huzurevi yapılabilirdi" ifadelerini kullanan Derya, “Bu özel şahıs ile yapılan sözleşme neden sır gibi saklanıyor?" diye sordu.

Derya, “bu şekilde heba edilen devletin kaynaklarının aslında halktan çalınan hizmetler ve finansman anlamına geldiğini” savunarak, maddi kayıpların önlenmesi için de bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Ziyarette, ayrıca, huzurevine haftanın iki günü fizyoterapist gelmesine rağmen pandemiden beri doktor ziyaretlerinin ciddi aksamalar gösterdiği ve Lapta Sağlık Ocağı'ndan destek alındığı, özel bakım evi eksikliğinden dolayı ayda 6-7 kişi başvuruda bulunsa da Lapta Huzurevi'nde yer olmadığı için ret cevabı aldıkları ifade edildi.

