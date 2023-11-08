3 bin 622 kişiye, 145 bin 248 dönüm devlet arazisi

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, toplam 3 bin 622 kişiye, 145 bin 248 dönüm devlet arazisinin tarımsal anlamda kiralandığını açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, Meclis’te “İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Nereye Koşuyor?” konulu güncel konuşma yaptı.Arazilerin kime neye göre kiralandığını, hak sahiplerinin neye göre belirlendiğini soran Kürşat, “UBP’liler arasında bir üleştirme söz konusu. Tüm hesaplar yeniden seçilme ve kurultay için” ifadelerini kullandı.Üç haftadır Oğuz’u uyardıklarını belirten Kürşat, “Araziler gerçek üreticilerin elinden alınmaya, yandaşa peşkeş çekilmeye devam ediliyor” dedi.Kabinede farklı bakanlık görevlerinde bulunan Dursun Oğuz’u bir oyun kahramanı olan “Süper Mario”ya benzeten Kürşat, “Kimsenin hakkına girmeyin” dedi.Meclis'te daha sonra İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, eleştirileri yanıtladı.Süper Mario’yu bilmediğini, bu oyunu oynamadığını söyleyen Oğuz, “Ömür boyu bu koltuklarda kalacak değiliz, siyasi hırsım yok” şeklinde konuştu.Hakkaniyetten yana olduğunu kaydeden Oğuz “Partizanlık yapıldı denmesini kabul etmiyorum” dedi. Komisyona “rant komisyonu” denilmesini de eleştiren Oğuz, Kürşat’ın söylediği köylerle ilgili notunu aldığını söyleyerek, “Hayvancıların mağdur edilmesine karşıyım” dedi.Arazileri kiralayanların sayısı ve dönümlerle ilgili rakamları aktaran Oğuz, Gazimağusa’dan 1090 kişiye 62 bin 50 dönüm, Girne’den 593 kişiye 8 bin 93 dönüm, Güzelyurt’tan 713 kişiye 32 bin 814 dönüm, İskele’den 671 kişiye 18 bin 736 dönüm, Lefke’den 172 kişiye 2 bin 275 dönüm, Lefkoşa’dan 383 kişiye 21 bin 280 dönüm olmak üzere toplam 3 bin 622 kişiye, 145 bin 248 dönüm devlet arazisinin tarımsal anlamda kiralandığını kaydetti.