Girne’nin nüfusu hafta sonu 150 bin

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’nin hafta içi 130 bin, hafta sonları ise 150 bin nüfusa ulaştığına dikkat çekti

Girne Belediyesi, Şehir Planlama Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Anıtlar Yüksek Kurulu işbirliğinde hazırlanan Girne Çevre Koruma Planı Değişiklik Önerisi tamamlandı. Tamamlanan öneri ile ilgili Girne Colony Hotel’de bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, nüfus konusuna dikkat çekti. Girne’nin bu gün hafta içi 130 bin, hafta sonları ise 150 bin nüfusuna ulaştığına dikkat çeken Şenkul, asıl ihtiyacın doğru verilerle hareket etmek olduğunu vurguladı.

ÖNERİ NEYİ KAPSIYOR

‘Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi’ İmar Yasası’nın 31’inci maddesi uyarınca koruma alanı olarak ilan edilmiş ancak sınırları yasa ile belirlenmemiş olan Eski Liman, Kale ve Çevresi ve Türk Mahallesi diye bilinen bölgeleri kapsıyor.

Planlama dahilinde kentin iki korumaya değer, kentsel doku ve kültür özelliklerini yansıtan, eski kent nüvesi ile bu geleneksel alanın etrafında, yoğun yapılaşmayı önlemek amacı ile belirlenmiş "TAMPON ALAN”ın oluşturulması yer alıyor. Planlama alanın 0,74 km2’lik bir alanı kapsayan alan Girne Belediye hudutlarının (50 km2) ise %1,48’ini içeren alanı kapsıyor.

