“15 günü beklemeden hükümeti kuracağız”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin 42. hükümetini kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner’e verdi. Saner, 15 günü beklemeden hükümet kurma çalışmalarını tamamlayacaklarına inanç belirti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner’i kabul ederek, KKTC’nin 42. hükümetini kurma görevini verdi.

Cumhurbaşkanlığında dün saat 10.30’da gerçekleştirilen görüşmede, hükümeti kurma görevini Saner’e veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Anayasası’nın 106. Maddesi’nin kendisine verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu’nu oluşturmak üzere Başbakanlık görevini UBP Genel Başkan Vekili ve Gazimağusa milletvekili Hamza Ersan Saner’e verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Saner’den KKTC Anayasası’nın 106. ve 108. maddesi kapsamında gereğini yaparak sonucu kendisine bildirmesini isteyerek, ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Parlamento’ya bakıldığında en fazla milletvekiline sahip olması nedeniyle teamül gereği hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Saner’in hükümeti kurma çalışmalarını en erken zamanda neticelendirmesini temenni ederek, başarılar diledi.

“HÜKÜMETİN BİR AN ÖNCE OLUŞTURULMASI GEREK”

Anayasa gereği hükümet kurma çalışmalarının 15 günde neticelendirilmesi gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, memlekette bekleyen bir takım ekonomik ve sağlık meselelerinin sonuçlandırılması, halka hizmetin devam ettirilmesi, ekonomik sıkıntıların aşılması ve çalışmaların hızla devam ettirilmesi için hükümetin bir an önce oluşturulması gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin 2021 yılı bütçesinin Meclis alt komitesinde görüşüldükten sonra, Genel Kurul’a havale edileceğini ve Kasım ayının 2’ci ve 3’cü haftasında bütçenin görüşülerek, yılbaşından önce geçmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu bakımdan da hükümetin bir an önce kurulmasının önemli olduğuna işaret etti.

Tatar, “KKTC’nin içinde bulunduğu koşullar, gerek Covit-19 salgını, gerekse ekonomik sıkıntılar, bir an önce hükümetin kurulmasını gerektiriyor. Hizmetlerin devamı, bütçenin geçmesi halkımızın ve bizlerin beklentisidir. En gerçekçisi ve en uyum içinde çalışacak hükümet modeli neyse, en erken zamanda oluşturulması temennimizdir. Başarılar diliyorum”

SANER

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Saner de, UBP adına kendisini görevlendirdiği için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Dün öğleden sonra Parti Meclisi’ni toplantıya çağırdığını söyleyen Saner, UBP tüzüğü gereği Parti Meclisi’nden alınacak kararla hükümeti kurma görevini yürüteceklerini kaydetti.

Parti Meclisi’nden çıkacak kararla en kısa zamanda, 15 günü beklemeden hükümet kurma çalışmalarını tamamlayacaklarına inanç belirten Saner, ülkenin acilen hükümete ihtiyacı olduğunu, bütçenin geçebilmesi için çok ivedi bir şekilde hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

Saner, tüm dünya Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşarken, KKTC’nin de göreceli olarak bundan nasibini aldığını, bunların bir an önce düzeltilmesi için, sağlık başta olmak üzere, halkın ekonomik olarak güçlenmesi ve önümüzdeki projelere imza atabilmek için bir an önce hükümeti kurup, göreve başlama gereğinin sorumluluğunu hissettiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde, dün siyasi partileri başkan ve temsilcileriyle bir araya gelmişti.

KKTC Anayasası’na göre Saner’in hükümeti kurma çalışmalarını 15 gün içinde tamamlaması gerekiyor.