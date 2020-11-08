Sucuoğlu’ndan PM toplantısına boykot

Yeni hükümet kurulması görevinin Saner’e verilmesini onaylamak için toplanan UBP Parti Meclisi oy birliği ile Saner’in hükümeti kurmasına onay verdi. UBP Parti Meclisi toplantısında Hasan Taçoy yer alırken, Faiz Sucuoğlu’nun bulunmaması dikkat çekti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, hükümet kurma konusunda UBP Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner görev ve yetki verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e Parti Meclisi oy birliği ile hükümeti kurma yetkisi verdi.

UBP Parti Meclisi toplantısında olağanüstü kurultayda aday olup çekilen Hasan Taçoy yer alırken, Faiz Sucuoğlu’nun bulunmaması dikkat çekti.

Kararı açıklayan Ersan Saner, UBP genel başkanı Ersin Tatarı’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başbakanlık makamının boşa çıktığını belirterek kendisine verilen vekalet sonrasında hükümet kurma için Cumhurbaşkanı'ndan yetki aldığını hatırlattı.

Saner, MYK ve PM toplantılarının ardından hükümeti kurmak için onay aldığını belirterek, “tüm dünya Covid-19 salgınından dolayı olumsuz etkilendi. Önümüzde güllük gülistanlık bir durum olmadığını biliyoruz” dedi.

Saner, KKTC’nin salgından dolayı diğer ülkelere nazaran daha az etkilenmesine rağmen birçok farklı konuda sıkıntıları olduğuna dikkat çekti.

Saner, bu nedenle hükümeti kurup halkın sorunlarına çare bulmak istediklerini belirterek “Partinin 108'nci maddesine göre hükümet bozma ve kurma yetkisi verilmesi için parti meclisi toplandı ve karar üretti” dedi.

Parti meclisinin aldığı kararı okuyan Saner, parti meclisinin kendisine yeni hükümeti kurma kararı verdiğini açıkladı.

Saner, ülkenin en büyük partisi UBP’nin ülke sorunlarına çözüm bulmak için vizyonu ve misyonu kapsamında çalışacağını kaydetti.

