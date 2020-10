Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi

Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Jurassic World: Dominion filmi için ilk belirlenen vizyon gününden bir yıl sonrasına tarih verildi. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...

Jurassic World: Dominion

27 yıllık serinin altıncı filmi Jurassic World: Dominion için başlangıçta 11 Haziran 2021 vizyon tarihi olrak belirlenmiştei. Ancak alınan son kararla 10 Haziran 2022'de film vizyonda olacak. Salgın nedeniyle mart ayında çekimleri durdurulan Jurassic World: Dominion, prodüksiyonuna devam ediln ilk büyük filmlerden biriydi. Universal Stüdyosu, seti corona virüsten uzak tutmak için sık testler, sıcaklık kontrolleri ve oyuncuların izole edilmesi gibi yoğun önlemler aldı. Uzmanlara göre bu protokollerin maliyeti 5 milyon dolar civarında.

Orjinal vizyon tarihi: 11 Haziran 2021

Yeni vizyon tarihi: 10 Haziran 2022

Hızlı ve Öfkeli 9 (F9)

Rekortmen seri Hızlı ve Öfkeli'nin devam filmi F9, için Universal ikinci kez erteleme kararı aldı. Filmin yeni vizyon tarihi 28 Mayıs 2021 oldu ve Amerika için önemli olan Anma Günü hafta sonuna denk geliyor.

Orjinal vizyon tarihi: 22 Mart 2020



Değişen vizyon tarihi: 21 Nisan 2021

Yeni vizyon tarihi: 28 Mayıs 2021

No Time to Die

Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat vereceği No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) bir kez daha ertelendi. Daha önce pandemi nedeniyle 3 Nisan’dan 13 Kasım’a ertelenen yeni James Bond filmi No Time to Die, bu kez de 2 Nisan 2021’e ertelendi.



Orjinal vizyon tarihi: 31 Mart 2020



Değişen vizyon tarihi: 25 Kasım 2020

Yeni vizyon tarihi: 2 Nisan 2021

İşte corona virüs nedeniyle vizyon tarihi değişen diğer filmler...

Black Widow



Orjinal vizyon tarihi: 1 Mayıs 2020

Değişen vizyon tarih: 6 Kasım 2020

Yeni vizyon tarihi: 7 Mayıs 2021

Orjinal vizyon tarihi:: 23 Ekim 2020Yeni vizyon tarihi: 18 Aralık 2020Orjinal vizyon tarihi: 18 Aralık 2020Yeni vizyon tarihi: 10 Aralık 2021

Wonder Woman 1984

Orjinal vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020



Değişen vizyon tarihi: 2 Ekim 2020

Yeni vizyon tarihi: 25 Aralık 2020

Kingsman adlı casus serisinin ön hikayesinin filmi olan The King’s Man, 18 Eylül 2020 olan vizyon

tarihini beş ay sonra yani 26 Şubat 2021 olarak güncelledi. Filmi dağıtan stüdyo Disney, The New Mutants ve The Personal History of David Copperfield gibi diğer başlıklar için vizyon tarihlerinde şimdilik bir değişlik yapmadı.





Orijinal vizyon tarihi: 18 Eylül 2020

Yeni vizyon tarihi: 26 Şubat 2021

Tenet

Orjinal vizyon tarihi: 17 Temmuz 2020 / 31 Temmuz 2020/ 12 Ağustos 2020



Yeni vizyon tarihi: 26 Ağustos 2020 (Seyirciyle buluştu)

Walt Disney'in kararı Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren sinema işletmecilere yeni bir darbe vurdu.

Walt Disney'den yapılan açıklamada, Avatar 2'nin 17 Aralık 2021 yerine 2022'de, yeni Yıldız Savaşları'nın da (Star Wars) 2023'te izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.

Ağustos ayında vizyona girmesi planlanan Mulan'ın ise programdan tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Şirketin sözcüsü, "Küresel sağlık krizinde iş, filmleri nasıl piyasaya sunacağımıza geldiğinde hiçbir şeyin değiştirilemez olamayacağı aşikar hale geldi. Bugün bu filmi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere en etkili şekilde nasıl sunabileceğimizi değerlendirirken Mulan için vizyon planlarımızı durdurduk" dedi.

ABD'de en büyük iki pazar olan New York ve Los Angeles, sinemaları yeniden açmak için somut bir plana sahip değilken, İngiltere'de sosyal mesafe kurallarına riayet edildiği sürece sinemaların 4 Temmuz'dan itibaren yeniden açılmasına izin verilmişti.

Dünyanın en büyük ikinci film pazarı Çin'de de salgın nedeniyle 6 ay boyunca kapalı sinema salonları bu hafta yeniden açılmaya başlamıştı.

Gösterimi ertelenen bir diğer film de Ben Affleck ve Matt Damon'ın rol aldığı tarihi gerilim filmi Son Düello oldu. Film, Ekim 2021'de vizyona girecek.

Spider-Man 3

Sony, Tom Holland'ın başrolde yer aldığı Spider-Man 3 (Örümcek Adam 3) filminin gösterim tarihini ikinci kez erteleme kararı aldı. Öncelikle 16 Temmuz 2021'i kendine vizyon tarihi olarak seçen Spider-Man 3, corona virüs engeliyle birlikte 5 Kasım 2021'e ertelenmişti. Şimdi ise bir kez daha değiştirilerek 17 Aralık 2021 tarihinde karar kılındı.

Orijinal vizyon tarihi: 16 Temmuz 2021-5 kasım 2021

Yeni vizyon tarihi: 17 Aralık 2021

Monster Hunter



Orjinal vizyon tarihi: Eylül 2020



Yeni vizyon tarihi: Nisan 2021

Candyman



Orjinal vizyon tarihi: 25 Eylül 2020



Yeni vizyon tarihi: 16 Ekim 2020



Halloween Kills



Orjinal vizyon tarihi: 16 Ekim 2020



Yeni vizyon tarihi: 15 Ekim 2021



Halloween Ends



Orjinal vizyon tarihi: 15 Ekim 2021



Yeni vizyon tarihi: 14 Ekim 2022

Mulan

Orjinal vizyon tarihi: 24 Temmuz 2020



Yeni vizyon tarihi: 21 Ağustos 2020

The Matrix 4



Orjinal vizyon tarihi: 1 Mayıs 2021



Yeni vizyon tarihi: 1 Nisan 2022

Godzilla vs. Kong



Orjinal vizyon tarihi: 20 Kasım 2020



Yeni vizyon tarihi: 21 Mayıs 2021

Greenland

Orjinal vizyon tarihi: 31 Temmuz 2020



Yeni vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020

The Hitman’s Wife’s Bodyguard

Orjinal vizyon tarihi: 28 Ağustos 2020

Yeni tarih: 20 Ağustos 2021

Mission: Impossible 7

Orjinal vizyon tarihi: 23 Temmuz 2021

Yeni tarih: 19 Kasım 2021

Mission: Impossible 8



Orjinal vizyon tarihi: 5 Ağustos 2022

Yeni tarih: 4 Kasım 2022

Tom Hanks'ın oynadığı Baz Luhrmann’ın Elvis Presley filmi corona virüs nedeniyle takvimde değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Orjinal vizyon tarihi: 1 Ekim 2021



Yeni tarih: 15 Kasım 2021

Shazam! 2



Orjinal vizyon tarihi: 1 Nisan 2022

Yeni tarih: 4 Kasım 2022





The Many Saints Newark

Orjinal vizyon tarihi: 25 Eylül 2020

Yeni tarih: 12 Mart 2021

King Richard



Orjinal vizyon tarihi: 25 Kasım 2020

Yeni tarih: 19 Kasım 2021

The Batman

Orjinal vizyon tarihi: 25 Haziran 2021



Yeni tarih: 1 Ekim 2021

Venom: Let There Be Carnage

Venom'un devam filmi Venom: Let There Be Carnage corona virüs engeline takıldı. Prodüksiyonu durdurulan filmin gösterim tarihi bir yıl ileri atıldı.

Orjinal vizyon tarihi: 2 Ekim 2020



Yeni tarih: 25 Haziran 2021

Infinite

Başrolünde Mark Wahlberg'in oynadığı bilim kurgu filmi Infinite'nin vizyona çıkış tarihini erteledi. Yeni tarih, Amerika'nın Anma Günü'ne denk gelen 28 Mayıs 2021 oldu. Aynı zamanda tatil günü olan ve hafta sonuna bağlanan tarih nedeniyle gişede beklenti yükseldi.



Orjinal vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020



Yeni tarih: 28 Mayıs 2021

Orjinal vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020Yeni tarih: 26 Şubat 2021

The French Dispatch

Orjinal vizyon tarihi: 24 Temmuz 2020



Yeni tarih: 16 Ekim 2020

Indiana Jones 5

Yeni tarih: 29 Temmuz 2022

The Eternals

Yeni tarih: 12 Şubat 2021

Top Gun: Maverick

Vizyon tarihi: 24 Haziran 2020

Yeni vizyon tarihi: 23 Aralık 2020

Minions: The Rise of Gru

Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 2 Temmuz 2021

Sing 2

Orjinal vizyon tarihi: 2 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 22 Aralık 2021

Wicked

Orjinal vizyon tarihi: 22 Aralık 2021

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

İşte vizyon tarihinde değişiklik olan diğer filmler...

Sony Pictures’ın vizyon tarihlerini ertelediği filmlerin eski ve yeni vizyon tarihleri şöyle:

Greyhound

Orjinal vizyon tarihi: 12 Haziran 2020



Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020Yeni vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020

Ghostbusters: Afterlife

Orjinal vizyon tarihi: 10 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 5 Mart 2021

Morbius

Orjinal vizyon tarihi: 31 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 19 Mart 2021

Fatherhood

Orjinal vizyon tarihi: 23 Ekim 2020

Yeni vizyon tarihi: 15 Ocak 2021

Uncharted

Orjinal vizyon tarihi: 5 Mart 2021

Yeni vizyon tarihi: 8 Ekim 2021



Henüz Duyurulmayan Sony-Marvel Filmi

Orjinal vizyon tarihi: 8 Ekim 2021

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Orjinal vizyon tarihi: 8 Mayıs 2020Yeni vizyon tarihi: BelirlenmediOrjinal vizyon tarihi: 24 Nisan 2020Yeni vizyon tarihi: BelirlenmediOrjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020Yeni vizyon tarihi: BelirlenmediOrjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020Yeni vizyon tarihi: BelirlenmediOrjinal vizyon tarihi: 5 Mayıs 2020Yeni vizyon tarihi: BelirlenmediOrjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020Yeni vizyon tarihi: BelirlenmediOrjinal vizyon tarihi: 20 Mart 2020Yeni vizyon tarihi: 30 Ağustos 2020Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020Yeni vizyon tarihi: BelirlenmediOrjinal vizyon tarihi: 31 Mart 2020Yeni vizyon tarihi: 25 Kasım 2020

A Quiet Place Part II



Orjinal vizyon tarihi: 19 Mart 2020



Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

The Lovebirds

Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020



Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Antlers

Orjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020



Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

SooryavanshiOrjinal vizyon tarihi: 24 Mart 2020Yeni vizyon tarihi: BelirlenmediThe TruthOrjinal vizyon tarihi: 20 Mart 2020Yeni vizyon tarihi: 2020 yazı



The Artist's Wife



Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Orjinal vizyon tarihi:: 20 Mart 2020Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi