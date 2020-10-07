Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi

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Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Jurassic World: Dominion filmi için ilk belirlenen vizyon gününden bir yıl sonrasına tarih verildi. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...

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Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi

Jurassic World: Dominion

27 yıllık serinin altıncı filmi Jurassic World: Dominion için başlangıçta 11 Haziran 2021 vizyon tarihi olrak belirlenmiştei. Ancak alınan son kararla 10 Haziran 2022'de film vizyonda olacak. Salgın nedeniyle mart ayında çekimleri durdurulan Jurassic World: Dominion, prodüksiyonuna devam ediln ilk büyük filmlerden biriydi. Universal Stüdyosu, seti corona virüsten uzak tutmak için sık testler, sıcaklık kontrolleri ve oyuncuların izole edilmesi gibi yoğun önlemler aldı. Uzmanlara göre bu protokollerin maliyeti 5 milyon dolar civarında.

Orjinal vizyon tarihi: 11 Haziran 2021

Yeni vizyon tarihi: 10 Haziran 2022


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 2

Hızlı ve Öfkeli 9 (F9)

Rekortmen seri Hızlı ve Öfkeli'nin devam filmi F9, için Universal ikinci kez erteleme kararı aldı. Filmin yeni vizyon tarihi 28 Mayıs 2021 oldu ve Amerika için önemli olan Anma Günü hafta sonuna denk geliyor.

Orjinal vizyon tarihi: 22 Mart 2020

Değişen vizyon tarihi: 21 Nisan 2021

Yeni vizyon tarihi: 28 Mayıs 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 3

No Time to Die

Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat vereceği No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) bir kez daha ertelendi. Daha önce pandemi nedeniyle 3 Nisan’dan 13 Kasım’a ertelenen yeni James Bond filmi No Time to Die, bu kez de 2 Nisan 2021’e ertelendi.


Orjinal vizyon tarihi:  31 Mart 2020

Değişen vizyon tarihi:  25 Kasım 2020

Yeni vizyon tarihi: 2 Nisan 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 4
İşte corona virüs nedeniyle vizyon tarihi değişen diğer filmler...
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 5

Black Widow

Orjinal vizyon tarihi: 1 Mayıs 2020

Değişen vizyon tarih: 6 Kasım 2020

Yeni vizyon tarihi:  7 Mayıs 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 6
Death on the Nilex

Orjinal vizyon tarihi:: 23 Ekim 2020

Yeni vizyon tarihi: 18 Aralık 2020


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 7
West Side Story

Orjinal vizyon tarihi: 18 Aralık 2020

Yeni vizyon tarihi: 10 Aralık 2021
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 8

Wonder Woman 1984

Orjinal vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020


Değişen vizyon tarihi:  2 Ekim 2020

Yeni vizyon tarihi: 25 Aralık 2020


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 9

Kingsman adlı casus serisinin ön hikayesinin filmi olan The King’s Man, 18 Eylül 2020 olan vizyon
tarihini beş ay sonra yani 26 Şubat 2021 olarak güncelledi. Filmi dağıtan stüdyo Disney, The New Mutants ve The Personal History of David Copperfield gibi diğer başlıklar için vizyon tarihlerinde şimdilik bir değişlik yapmadı.

 

Orijinal vizyon tarihi: 18 Eylül 2020

Yeni vizyon tarihi: 26 Şubat 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 10

Tenet

Orjinal vizyon tarihi: 17 Temmuz 2020 / 31 Temmuz 2020/ 12 Ağustos 2020 


Yeni vizyon tarihi: 26 Ağustos 2020 (Seyirciyle buluştu)


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 11

Walt Disney'in kararı Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren sinema işletmecilere yeni bir darbe vurdu. 

Walt Disney'den yapılan açıklamada, Avatar 2'nin 17 Aralık 2021 yerine 2022'de, yeni Yıldız Savaşları'nın da (Star Wars) 2023'te izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.

Ağustos ayında vizyona girmesi planlanan Mulan'ın ise programdan tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Şirketin sözcüsü, "Küresel sağlık krizinde iş, filmleri nasıl piyasaya sunacağımıza geldiğinde hiçbir şeyin değiştirilemez olamayacağı aşikar hale geldi. Bugün bu filmi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere en etkili şekilde nasıl sunabileceğimizi değerlendirirken Mulan için vizyon planlarımızı durdurduk" dedi.

ABD'de en büyük iki pazar olan New York ve Los Angeles, sinemaları yeniden açmak için somut bir plana sahip değilken, İngiltere'de sosyal mesafe kurallarına riayet edildiği sürece sinemaların 4 Temmuz'dan itibaren yeniden açılmasına izin verilmişti.

Dünyanın en büyük ikinci film pazarı Çin'de de salgın nedeniyle 6 ay boyunca kapalı sinema salonları bu hafta yeniden açılmaya başlamıştı.

Gösterimi ertelenen bir diğer film de Ben Affleck ve Matt Damon'ın rol aldığı tarihi gerilim filmi Son Düello oldu. Film, Ekim 2021'de vizyona girecek.


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 12

Spider-Man 3

Sony, Tom Holland'ın başrolde yer aldığı Spider-Man 3 (Örümcek Adam 3) filminin gösterim tarihini ikinci kez erteleme kararı aldı. Öncelikle 16 Temmuz 2021'i kendine vizyon tarihi olarak seçen Spider-Man 3, corona virüs engeliyle birlikte 5 Kasım 2021'e ertelenmişti. Şimdi ise bir kez daha değiştirilerek 17 Aralık 2021 tarihinde karar kılındı.

Orijinal vizyon tarihi: 16 Temmuz 2021-5 kasım 2021

Yeni vizyon tarihi: 17 Aralık 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 13

Monster Hunter


Orjinal vizyon tarihi: Eylül 2020


Yeni vizyon tarihi: Nisan 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 14

Candyman


Orjinal vizyon tarihi: 25 Eylül 2020


Yeni vizyon tarihi: 16 Ekim 2020
 


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 15

Halloween Kills

Orjinal vizyon tarihi: 16 Ekim 2020


Yeni vizyon tarihi: 15 Ekim 2021
 


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 16

Halloween Ends


Orjinal vizyon tarihi:  15 Ekim 2021


Yeni vizyon tarihi: 14 Ekim 2022


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 17

Mulan

Orjinal vizyon tarihi: 24 Temmuz 2020 

Yeni vizyon tarihi: 21 Ağustos 2020


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 18

The Matrix 4


Orjinal vizyon tarihi: 1 Mayıs 2021

Yeni vizyon tarihi: 1 Nisan 2022


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 19

Godzilla vs. Kong

Orjinal vizyon tarihi: 20 Kasım 2020


Yeni vizyon tarihi: 21 Mayıs 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 20

Greenland

Orjinal vizyon tarihi: 31 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 21

The Hitman’s Wife’s Bodyguard

Orjinal vizyon tarihi: 28 Ağustos 2020

Yeni tarih: 20 Ağustos 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 22

Mission: Impossible 7

Orjinal vizyon tarihi: 23 Temmuz 2021

Yeni tarih: 19 Kasım 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 23

Mission: Impossible 8

Orjinal vizyon tarihi: 5 Ağustos 2022 

Yeni tarih:  4 Kasım 2022


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 24

Tom Hanks'ın oynadığı Baz Luhrmann’ın Elvis Presley filmi corona virüs nedeniyle takvimde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. 

Orjinal vizyon tarihi:  1 Ekim 2021
 

Yeni tarih: 15 Kasım 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 25

Shazam! 2


Orjinal vizyon tarihi: 1 Nisan 2022
Yeni tarih: 4 Kasım 2022


 


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 26

The Many Saints Newark 

Orjinal vizyon tarihi:  25 Eylül 2020

Yeni tarih: 12 Mart 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 27

King Richard

Orjinal vizyon tarihi:  25 Kasım 2020 

Yeni tarih: 19 Kasım 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 28

The Batman

Orjinal vizyon tarihi:  25 Haziran 2021


Yeni tarih: 1 Ekim 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 29

Venom: Let There Be Carnage

Venom'un devam filmi Venom: Let There Be Carnage corona virüs engeline takıldı. Prodüksiyonu durdurulan filmin gösterim tarihi bir yıl ileri atıldı.

Orjinal vizyon tarihi:  2 Ekim 2020

Yeni tarih: 25 Haziran 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 30

Infinite

Başrolünde Mark Wahlberg'in oynadığı bilim kurgu filmi Infinite'nin vizyona çıkış tarihini erteledi. Yeni tarih, Amerika'nın Anma Günü'ne denk gelen 28 Mayıs 2021 oldu. Aynı zamanda tatil günü olan ve hafta sonuna bağlanan tarih nedeniyle gişede beklenti yükseldi.

Orjinal vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020

Yeni tarih: 28 Mayıs 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 31
Nobody

Orjinal vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020

Yeni tarih: 26 Şubat 2021
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 32

The French Dispatch

Orjinal vizyon tarihi: 24 Temmuz 2020

Yeni tarih: 16 Ekim 2020


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 33

Indiana Jones 5

Yeni tarih: 29 Temmuz 2022


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 34

The Eternals

Yeni tarih: 12 Şubat 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 35

Top Gun: Maverick

Vizyon tarihi: 24 Haziran 2020

Yeni vizyon tarihi: 23 Aralık 2020


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 36

Minions: The Rise of Gru 

Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 2 Temmuz 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 37

Sing 2

Orjinal vizyon tarihi: 2 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 22 Aralık 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 38

Wicked

Orjinal vizyon tarihi: 22 Aralık 2021

Yeni vizyon tarihi:  Belirlenmedi


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 39
İşte vizyon tarihinde değişiklik olan diğer filmler...
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 40

Sony Pictures’ın vizyon tarihlerini ertelediği filmlerin eski ve yeni vizyon tarihleri şöyle:

Greyhound 

Orjinal vizyon tarihi: 12 Haziran 2020 


Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 41
Peter Rabbit 2: The Runaway

Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 42

Ghostbusters: Afterlife 

Orjinal vizyon tarihi:  10 Temmuz 2020
Yeni vizyon tarihi:    5 Mart 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 43

Morbius 

Orjinal vizyon tarihi:  31 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi:    19 Mart 2021


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 44

Fatherhood   

Orjinal vizyon tarihi: 23 Ekim 2020

Yeni vizyon tarihi:   15 Ocak 2021 


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 45

Uncharted

Orjinal vizyon tarihi: 5 Mart 2021 

Yeni vizyon tarihi:  8 Ekim 2021


Henüz Duyurulmayan Sony-Marvel Filmi 

Orjinal vizyon tarihi: 8 Ekim 2021 

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 46
The Personal History of David Copperfield

Orjinal vizyon tarihi: 8 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 47
Antebellum

Orjinal vizyon tarihi: 24 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 48
Spiral

Orjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 49
The Woman in the Window

Orjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 50
Run
Orjinal vizyon tarihi: 5 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 51
Promising Young Woman

Orjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 52
First Cow

Orjinal vizyon tarihi: 20 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: 30 Ağustos 2020
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 53
Minions: The Rise of Gru

Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 54
No Time to Die

Orjinal vizyon tarihi:  31 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi:  25 Kasım 2020


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 55

A Quiet Place Part II

Orjinal vizyon tarihi: 19 Mart 2020


Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 56

The Lovebirds

Orjinal vizyon tarihi:  3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 57
The New Mutants

Orjinal vizyon tarihi:  3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 58

Antlers

Orjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 59
Sooryavanshi

Orjinal vizyon tarihi:  24 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 60
The Truth

Orjinal vizyon tarihi:  20 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: 2020 yazı
Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 61


The Artist's Wife


Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi


Jurassic World: Dominion 2022'ye ertelendi - 62
Blue Story

Orjinal vizyon tarihi:: 20 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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