LTTFF Kulüpler Birliği kuruldu

banner480
banner69
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
48 0
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
28 0
 
Sülün yeniden Mehmetçik’te
Sülün yeniden Mehmetçik’te
144 0
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
241 0
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
39 0
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
28 0
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
160 0
banner529

LTTFF Kulüpler Birliği kuruldu

banner476

LTTFF bünyesindeki iki ligde sportif faaliyetlerde bulunan on bir takım LTTFF Kulüpler Birliği’ni kurarken başkanlığa Ümit Çıkıkçıoğlu getirildi

banner533
LTTFF Kulüpler Birliği kuruldu
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) bünyesindeki iki ligde sportif faaliyetlerde bulunan on bir takım LTTFF Kulüpler Birliği’ni kurdu.
6 Ekim 2020 tarihinde kuruluş toplantısını gerçekleştiren takımlar, lig içerisindeki sorunlarına ortak bir zeminde çözüm bulmak, takımlar arasında dayanışma ve beraberliği perçinleştirmek, gençlere yönelik daha faydalı etkinlikler organize edebilmek için bu birliği kurma kararı aldıklarını bildirdiler.
Yavruvatan FC, Göksun FC, Birlikspor FC, Zaza FC, Amedspor, Gaziantepspor, Kasımpaşa FC, MTG FC, Mehmetçikspor FC, Pekünspor ve Kızılırmak FC yöneticilerinin gerçekleştirdiği kuruluş toplantısında yönetim kurulu da seçildi.
Geçmiş dönemlerde de birliğin başkanlığını yürüten Yavruvatan FC yöneticisi Ümit Çıkıkçıoğlu Başkanlığa, Gaziantepspor yöneticisi Özgür Aksu başkan yardımcılığına, Birlikspor FC’den Sinan Ersoy genel sekreterliğe, Mehmetçikspor temsilcisi Hamide Sarı da saymanlığa seçildi.
Federasyona kuruluşunu bildiren birlik, önümüzdeki dönemlerde daha güzel faaliyet ve etkinliklere imza atıp, sorunlara ve engellere karşı takımların ortaklaşa hareket edebilmesi için diğer takımlara da çağrıda bulundu.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.