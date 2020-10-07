LTTFF Kulüpler Birliği kuruldu

LTTFF bünyesindeki iki ligde sportif faaliyetlerde bulunan on bir takım LTTFF Kulüpler Birliği’ni kurarken başkanlığa Ümit Çıkıkçıoğlu getirildi

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) bünyesindeki iki ligde sportif faaliyetlerde bulunan on bir takım LTTFF Kulüpler Birliği’ni kurdu.

6 Ekim 2020 tarihinde kuruluş toplantısını gerçekleştiren takımlar, lig içerisindeki sorunlarına ortak bir zeminde çözüm bulmak, takımlar arasında dayanışma ve beraberliği perçinleştirmek, gençlere yönelik daha faydalı etkinlikler organize edebilmek için bu birliği kurma kararı aldıklarını bildirdiler.

Yavruvatan FC, Göksun FC, Birlikspor FC, Zaza FC, Amedspor, Gaziantepspor, Kasımpaşa FC, MTG FC, Mehmetçikspor FC, Pekünspor ve Kızılırmak FC yöneticilerinin gerçekleştirdiği kuruluş toplantısında yönetim kurulu da seçildi.

Geçmiş dönemlerde de birliğin başkanlığını yürüten Yavruvatan FC yöneticisi Ümit Çıkıkçıoğlu Başkanlığa, Gaziantepspor yöneticisi Özgür Aksu başkan yardımcılığına, Birlikspor FC’den Sinan Ersoy genel sekreterliğe, Mehmetçikspor temsilcisi Hamide Sarı da saymanlığa seçildi.

Federasyona kuruluşunu bildiren birlik, önümüzdeki dönemlerde daha güzel faaliyet ve etkinliklere imza atıp, sorunlara ve engellere karşı takımların ortaklaşa hareket edebilmesi için diğer takımlara da çağrıda bulundu.

