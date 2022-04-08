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Ülkelerin seyahat kısıtlamaları

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Yaz sezonunun yaklaşması ile yurt dışı turistik turlara rağbet arttı. Yurt dışında tatil yapma hayali kuranlar, farklı ülkelere tur planları yapıyor. Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin bazı corona virüs (covid-19) kurallarını dikkate alması gerekiyor. Aksi halde ülkeye girişte sorun yaşanıyor. İşte ülkelerin seyahat kuralları, kısıtlamaları

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları

 

ABD'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 1

ALMANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 2

 

ARJANTİN'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 3

ARNAVUTLUK'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 4

AVUSTRALYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 5

AVUSTURYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 6

BULGARİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 7

BOSNA HERSEK'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 8

BREZİLYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 9

BELÇİKA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 10

BİRLEŞİK KRALLIK-İNGİLTERE'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 11

BELARUS'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 12

ÇEK CUMHURİYETİ'NE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 13

CEZAYİR'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 14

ÇİN'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 15

FİNLANDİYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 16

FRANSA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 17

HİNDİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 18

HOLLANDA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 19

HIRVATİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 20

IRAK'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 21

İSPANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 22

İRAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 23

İSVİÇRE'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 24

İTALYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 25

İZLANDA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 26

İSVEÇ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 27

KANADA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 28

KOSOVA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 29

KOLOMBİYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 30

KUZEY MAKEDONYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 31

LİTVANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 32

MACARİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 33

MEKSİKA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 34

MISIR'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 35

NORVEÇ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 36

PORTEKİZ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 37

POLONYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 38

ROMANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 39

RUSYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 40

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 41

SIRBİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 42

TUNUS'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 43

VENEZUELA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 44

YUNANİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Karantina zorunlu değildir
- Varışta Covid-19 testi gerekebilir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 45

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