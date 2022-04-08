Ülkelerin seyahat kısıtlamaları

Yaz sezonunun yaklaşması ile yurt dışı turistik turlara rağbet arttı. Yurt dışında tatil yapma hayali kuranlar, farklı ülkelere tur planları yapıyor. Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin bazı corona virüs (covid-19) kurallarını dikkate alması gerekiyor. Aksi halde ülkeye girişte sorun yaşanıyor. İşte ülkelerin seyahat kuralları, kısıtlamaları

ABD'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu ALMANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu



ARJANTİN'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu ARNAVUTLUK'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur AVUSTRALYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu AVUSTURYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur BULGARİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur BOSNA HERSEK'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur BREZİLYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu BELÇİKA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu BİRLEŞİK KRALLIK-İNGİLTERE'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir BELARUS'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur ÇEK CUMHURİYETİ'NE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur CEZAYİR'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur ÇİN'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu FİNLANDİYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu FRANSA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur HİNDİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur HOLLANDA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu HIRVATİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur IRAK'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu İSPANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur İRAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu İSVİÇRE'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu İTALYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur İZLANDA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir İSVEÇ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir KANADA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu KOSOVA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur KOLOMBİYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu KUZEY MAKEDONYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur LİTVANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur MACARİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir MEKSİKA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir MISIR'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur NORVEÇ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir PORTEKİZ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur POLONYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir ROMANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir RUSYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu SIRBİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur TUNUS'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur VENEZUELA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur YUNANİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI - Test yaptırarak seyahat

- Karantina zorunlu değildir

- Varışta Covid-19 testi gerekebilir



