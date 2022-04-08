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Irak'ta kum fırtınası etkili oldu

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Irak'ın birçok kentinde kum fırtınası oldu. Görüş mesafesi yer yer birkaç adıma düştü. Kerkük'te 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Irak'ta kum fırtınası etkili oldu

 


Irak'ta kum fırtınası etkili oldu: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - 1

'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası  kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.


Irak'ta kum fırtınası etkili oldu: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - 2

​​​Kerkük Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin etkilenerek nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.


Irak'ta kum fırtınası etkili oldu: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - 3

Kent merkezinde 90 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.


 
Irak'ta kum fırtınası etkili oldu: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - 4

Bu kişilerden birçoğunun tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildiği aktarıldı.


Irak'ta kum fırtınası etkili oldu: 90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - 5
 
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