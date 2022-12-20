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“Yaşam kalitesini yükselteceğiz”

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Gönyeli Belediye Başkanı ve CTP Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Yalçın Benli, Alayköy Belediyesi’ni açık tutacaklarını söyledi ve “Söz veriyoruz, yaşam kalitenizi yükselteceğiz” dedi

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“Yaşam kalitesini yükselteceğiz”
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Gönyeli Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)  Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Yalçın Benli, Alayköy’de yurttaşlarla bütünleşti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy da Benli’ye destek verdi.
Ahmet Y. Benli ve belediye meclis üyesi adayları, “Alayköy Belediyesi’ni açık tutacağız, eski köye yeni adet getirmeyeceğiz” sözleri ile takdir topladı. “Söz veriyoruz, yaşam kalitenizi yükselteceğiz” diyen Benli, Alayköylülere seslenerek, “Sizin oyunuz kalkınmanın, gelişimin, çağdaş belediyeciliğin devamını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Benli şunları da kaydetti: 
“Bilmenizi isterim ki, bizim yeni belediye başkanlığımız döneminde, Alayköy’ün mevcut yerel yönetim uygulamaları, ayrı bir birim olarak kendi kurulu düzenini muhafaza edecektir.  Ödediğiniz faturalardan, vergilerden tutun da, yetkili ekiplerinize kadar Alayköy bünyesindeki işleyiş biçimi bugüne kadar olduğu şekilde sürecektir” dedi. Benli, “Eşit, ileri, dürüst ve adil yönetim vizyonumuz sizin seçiminizle daha da çoğalacak” şeklinde konuştu.
Gönyeli Belediye Başkanı ve CTP Gönyeli Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Y. Benli şunları söyledi: “Gönyeli Merkez ile Yenikent’te elde ettiğimiz büyük başarılar, tecrübeler, teknik donanım ve bütçe Alayköy’ün hizmetine de verilecek. Alayköy’ümüzün hangi altyapı eksikliği varsa, hangi hizmetlere ihtiyaç duyuyorsa, onlara süratle çözüm üretilecek. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bugüne kadar Gönyeli Belediyesi’nde yaptıklarımız, birleştiğimiz Alayköy Belediyesi için de bundan sonra yapacaklarımızın aynasıdır. Çok çalıştık, daha çok çalışacağız. Daha nice önemli başarılara birlikte imza atacağız. Gönyeli gibi, Alayköy’ü, Yılmazköy’ü, Kanlıköy’ü de gözbebeğimiz gibi koruyacak, zenginleştirecek, geliştireceğiz. Bilmeni istiyorum ki, öyle partizan istihdamla, savurganlıkla, kayırmacılıkla, yandaşlıkla, haksız hukuksuz uygulamalarla bizim işimiz olmadı, olmaz, olmayacak. Alayköy’den Yılmazköy’e bütün halkımız eşit ve adil şekilde kucaklanacak.”
 
 
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