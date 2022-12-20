CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi,ü bölgenin vizyona, bilgiye, beceriye, değişime ihtiyacı olduğunu ifade ederek kendisinin ve ekibinin bu yola baş koyduğunu belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi ile belediye meclis üyesi adayları görkemli bir organizasyonla tanıtıldı.CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre bölgenin değişimine, gelişimine, birleşmesine ve aydınlığına yürüyüşünün ispatı olan bir gece yaşandığına dikkat çekerek “Güç, örgütlü mücadele, halk ve bölgemizin umudu buradadır. Biz bu seçimi kazandık” dedi. Efendi, bölgenin vizyona, bilgiye, beceriye, değişime ihtiyacı olduğunu ifade ederek kendisinin ve ekibinin bu yola baş koyduğunu, başaracağına olan inancının da tam olduğunu belirtti. Güzel beldenin mevcut yönetim şeklini hak etmediğinin altını çizen Efendi, bölgeye hak ettiği değeri vereceklerini, çağdaş belediyecilik anlayışını, şeffaflığı ve katılımcı yönetim anlayışını getireceklerini söyledi.Efendi, şöyle devam etti: “Diğerleri bir tarafa biz bir tarafa. Onlarla aramızda çok fark var. Bizim zihnimiz faklı, vizyonumuz farklı, geçmişimiz, duruşumuz, sicilimiz temiz. Mücadele ruhumuz var. Biz adaletli, eşitlikçi ve demokratik olan tarafız. Onlar koltuk sever, biz beldemizi severiz. Onlar bir şey olmak için adaydır, biz bir şey yapmak için adayız”. Efendi, bölge halkının gerçekleri bildiğini, mevcut yönetimlerin kimseyi kandıramayacağını ifade ederek “Kimse bu değişimi engelleyemeyecek. Biz yönetime geldiğimizde adalet, eşitlik, vizyon gelişim, projeler, ekonomik kalkınma, demokrasi, şeffaflık, güven gelecek. Baskıcı zihniyet gidecek, bölgeye huzur gelecek” dedi.