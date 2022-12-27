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Kazanan ve kaybeden başkan bir arada

Girne’nin yeni Belediye Başkanı Murat Şenkul, görevi devralacağı Nidai Güngördü ile bir araya geldi

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Kazanan ve kaybeden başkan bir arada
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri'nde iki dönemdir başkanlık yapan Nidai Güngördü'yü geride bırakarak Girne'nin yeni belediye başkanı olan Murat Şenkul, dün sabah yerine geçeceği Güngördü ile buluştu.
Şenkul, buluşma anına ilişkin kareyi kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Eski ve yeni başkan buluşmada seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Girne'de önceki gün gerçekleşen seçimde, oyların yüzde 34.30'unu alan Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Murat Şenkul, ipi önde göğüslemişti. Bağımsız aday Nidai Güngördü yüzde 32.34, Zeki Çeler ise yüzde 31.66'lik oy oranı elde etmişti.
 
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