Özer "Mesarya’yı yeniden inşa etmemiz lazım"

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Mesarya Belediye başkan adayı olarak açıkladığı Kürşat Özer, önceliğinin çocuklar ve gençler olduğunu söyleyerek, göreve seçilmesi halinde gençlik meclisi kuracağı vaadinde bulundu.

Kürşat Özer’in seçim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özer katıldığı bir programda bazı açıklamalarda bulundu.

“26 yıllık belediye tecrübelerinin yönetimde de etkili olacağına” inanç belirten Özer, “Vadili, Akdoğan, Paşaköy ve İnönü Belediyelerinin tek bir çatı altında toplanması ile daha güçlü bir kaynakla, daha iyi hizmet alınabileceğini” görüşünü paylaştı.

Projelerinden ve vizyonundan bahseden Özer, önceliğinin çocuklar ve gençler olduğuna vurgu yaparak, “Göreve geldiğimde gençlik merkezi kuracağım. Çünkü gençlerin görüşü bizler için çok önemli. Neyin yapılmasını istiyor onlar karar versin, biz de abileri olarak yapalım” dedi.

-“Daha güçlü bir belediye ile bölgeye etkili yatırımlar yapılacak”

“Hizmet heyecanla başlar” diyen Özer, “Süreç içindeki heyecanın devam ettiğini belirterek, belediyecilikteki vizyon ve hizmet anlayışını aktardı.

“Özellikle aday olduğu bölgenin mali açıdan zayıf olduğunu ancak belediye reformu ile nüfusta kişi başı belediye gelirlerinin artacağını” söyleyen Özer, “Geçmişteki yasa ve sıkıntıları çok iyi biliyorum. Mesarya bölgesinde Vadili, Akdoğan, Paşaköy ve İnönü Belediyelerinin kaynakları sıkıntılı. Reform ile daha güçlü bir belediye oluşacak. 26 Aralık’ta yeni bir tüzel kişilik oluşacak. Hizmet alanı genişlediği için daha güçlü bir belediye ile bölgeye çok daha etkili yatırımlar yapılacak” dedi.

-“Yapılmayanlar ve yapılamayanlar için adayım”

Bölgede ziyaretlerde bulunduğunu, bölge halkını dinlediğini ve bu köylerdeki sorunlarını tespit ettiğini aktaran Özer, kendisinin de bölgede büyüyen biri olarak sıkıntılara hakim olduğunun ifade etti. 26 yıldır belediye bünyesinde çalıştığını, dolayısıyla 6 seçim geçirdiğini de aktaran Özer, “Yapılmayanlar ve yapılamayanlar için adayım. Bu işin mutfağında başarılı projelere de imza attım” dedi.

-“Mesarya’yı yeniden inşa etmemiz lazım”

“Yerel yönetimlerde hizmette sınır yok önemli olan vizyon ve bu vizyonu sahaya yansıtmaktır” diyen Özer, “Çocuklarımız için bölgede çok ciddi yatırımlar düşünüyorum. Bölgede sivil toplumun örgütleşmesi ve çoğalmasına vesile olmak istiyorum. Eğitim spor ve sivil toplum örgütleri ile birlikte Mesarya’yı yeniden inşa etmemiz lazım. İnsanların kalbine dokunacak projeler hazırlamayı düşünüyorum” dedi. Özer, “26 Aralık günü parti rozetini çekmeceye, koyup herkesi kucaklayacağım. Herkesi kucaklamak zorundasın çünkü o makam halkındır” ifadelerini kullandı.

-“Gençler hiç merak etmesin, hayal ettiğimiz her şey olacak”

“Kendisini halk adamı” olarak tanımlayan Özer, her zaman gençlerin yanında olduğunu söyleyerek, “Ben Mesarya’nın çocuğuyum, yıllarca futbol oynadım, Vadili alt yapısında yetiştim. Bölgemizdeki genç ve çocuklarımıza her zaman destek verdim, göreve gelmem halinde artan yetkilerimle birlikte bölgede çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışacağız” dedi. Gençlere seslenen Özer şunları kaydetti: “Hiç merak etmeyin bir gün hayal ettiğimiz her şey olacak kazandığımda gençlik meclisi kuracağım çünkü gençlerin görüşü bizler için çok önemli. Neyin yapılmasını istiyor onlar karar versin, biz de abileri olarak yapalım.”

-“Tüm çalışanların arkasındayım”

Belediye çalışanlarına da seslenen Özer, “Belediye çalışanlarının psikolojik durumunu halkımız bilemez ama ben biliyorum. En zor durumda olanlar onlar. Ben de onlar gibi düşünen biriyim sonuna kadar çalışanların yanındayım. Hakları ne ise geçmişten bugüne kadar gelen sıkıntıları ne ise onları da düzelteceğiz. Huzurlu bir personel huzurlu bir beldedir. Kendi içimizde barışık olmamız lazım” dedi.

“Akdoğan’da bu barış ve huzur ortamını göremediğini” söyleyen Özer, “Akdoğan’da bu barışıklık yok. Akdoğan Belediyesi iki ay önce devletten 2 milyon TL borç aldı ödeme sıkıntıları nedeniyle fakat hala daha personelin alacağı var. Belediye Başkanı personeli ile pazarlık yapıyor. Personelin, emekçinin parasını kesip, tasarruf etmeyi düşünüyorsan o zaman diğer taraftaki harcamaları da kesmen gerekir” ifadelerini kullandı.