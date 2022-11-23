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Bir sürpriz sonuçta Japonya'dan

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2022 Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçında Japonya 1-0 geriye düştüğü maçta Almanya'yı 2-1 mağlup etti

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Bir sürpriz sonuçta Japonya'dan

Stad: Uluslararası Halife Stadı
Almanya: Neuer, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, İlkay Gündoğan, Gnarby, Müller, Musiala, Havertz.

Japonya: Gonda, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Itakura, Endo, Ito, Kamada, Tanaka, Kubo, Maeda.
 

Dünya Kupası tarihinin en çok final oynayan takımı Almanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarıda İlkay Gündoğan'ın attığı penaltı golüyle öne geçen Almanya devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda daha üstün bir oyun oynayan Japonya aradığı golü 75. dakikada Ritsu Doan ile buldu ve maça eşitlik geldi. Bu dakikadan sonra baskısını  arttıran Japonya 83. dakikada Takuma Asano ile 2-1 öne geçti. Almanya kalan dakikalarda beraberlik için gol arasa bile Japonya kalesini gole kapadı.

Dünya Kupası'nda favori gösterilen Almanya ilk maçında 2-1 mağlup oldu.

Almanya gruptaki 2'nci maçında 27 Kasım Pazar günü İspanya ile karşı karşıya gelecek. Japonya ise aynı gün Kosta Rika ile mücadele edecek.

İlkay, milli takım formasıyla 17. golünü kaydetti.  

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