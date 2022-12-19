Bölge halkı ile yaptığı temaslara dikkat çeken Çatalköy -Esentepe Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Mehmet Hulusioğlu, “Seçimi kazanacağımdan hiç şüphem yok… Bölgesinin gelişimini düşünen, bireysel çıkarları ön planda olmayan insanlar bunu hissettirebiliyor” dedi

Çatalköy Belediye Başkanı ve Çatalköy Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Hulusioğlu, Kanal T ekranlarında yayınlanan ve Dilek Kırıcı’nın hazırlayıp sunduğu “Açık Oturum” adlı programa katılarak, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmet Hulusioğlu, “Çatalköy ve Girne Belediyesi’nin yapmış olduğu imar planı öncesinde Girne Doğu Emirnamesi vardı ve Çatalköy ile Esentepe’yi de kapsıyordu. Girne-Çatalköy İmar Planı’nı hayata geçirmeden önce biz Lapta, Alsancak ve Esentepe’nin belediye başkanlarını da davet etmiştik. Ancak o günün başkanları bize cevap vermemişti. Neticede biz Nidai Başkan ile yola çıktık ve imar planını hayata geçirdik” dedi.

Çatalköy ve Esentepe’nin aynı emirname ile uzun yıllar yönetildiğini aktaran Hulusioğlu, “Emirname biraz siyasilerin elinde olan düzenlemelerdir ama imar planı öyle değildir. Girne-Çatalköy İmar Planı, 30 yıllıktır. Fakat, 5 yıl geçtikten sonra tadilat yapılabiliyor. Büyük ihtimalle yeni dönemde de Esentepe’yi de bu imar planına dahil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çatalköy ve Esentepe’nin büyük bir albenisi olduğunun da altını çizen Hulusioğlu, ciddi anlamda bir vizyon ve bilgi birikiminin gerektiğine dikkat çekti.

-“51/95 sayılı Yasa ile belediyeler hem yasal hem de mali açıdan güçlenecek”

Belediyelerin yasal mevzuatlar açısından çok güçsüz kaldığını dile getiren Hulusioğlu, mali anlamda zorluk çeken belediyelerin büyük sıkıntılar yaşadığının altını çizdi.

Hulusioğlu, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda yapılan düzenlemeler ile belediyelerin hem yasal mevzuatlar açısından hem de mali açıdan güçleneceğine işaret ederek, sürecin başından sonuna kadar takipçisi olduğunu kaydetti.

-“Nüfus üzerinden alınan katkıda büyük kaybımız var”

Çatalköy Belediyesi’nin 5 bin 600 kişilik nüfus üzerinden devlet katkısı aldığını aktaran Hulusioğlu, bölgedeki nüfusun en az 15 bin olduğunu söyledi, “Buradan büyük bir kaybımız var” dedi.

Hulusioğlu, villa turizminin gelişmesinden ötürü Esentepe ve Tatlısu bölgesinde bu yatırımların ortaya çıktığını aktararak, “Çok ciddi bir yatırım alan bölgenin belediye başkanı olacağız. Çatalköy’de yaşadığımız tecrübeleri Esentepe’ye de kolaylıkla aktarabileceğiz” ifadelerini kullandı.

-“Eşit hizmet götürme hedefi ile yola çıkacağız”

Hulusioğlu, “Eşit hizmet götürme hedefi ile yola çıkacağız. Dil, din veya ırk fark etmeden bölge halkımıza aidiyet duygusunu hissettirmemiz lazım. Çok zorlu bir 4 yıl geçireceğimizi söyleyebilirim, entegrasyonu doğru kurgulamalıyız” diye konuştu.

-“Biz her yere bir şey yapmaya çalışıyoruz ancak hiçbir şey yapmıyoruz”

Merkezi hükümeti eleştiren Hulusioğlu, “Biz her yere bir şey yapmaya çalışıyoruz ancak hiçbir şey yapmıyoruz… Bölge bölge belirleyerek, hepsini birden yapmaya çalışmayalım” şeklinde konuştu.

Hulusioğlu, önemli olanın yapmak değil, sürdürebilir olmasını sağlamak olduğuna dikkat çekerek, “Altyapı yatırımlarını yapmayanlara, üst yapı yatırımları için para verilmesin” ifadelerini kullandı.

-“Seçimi kazanacağımdan hiç şüphem yok”

Bölge halkı ile yaptığı temaslara dikkat çeken Mehmet Hulusioğlu, “Seçimi kazanacağımdan hiç şüphem yok… Bölgesinin gelişimini düşünen, bireysel çıkarları ön planda olmayan insanlar bunu hissettirebiliyor” dedi.