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Bir haftada 8 yangın, 24 hususi servis olayı meydana geldi

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Ülkede, son bir haftada meydana gelen 8 yangın ve 24 hususi servis olayı sonucunda yaklaşık 515 bin 500 TL zarar tespit edildi

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Bir haftada 8 yangın, 24 hususi servis olayı meydana geldi
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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 12 – 18 Aralık tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri şunlardır:

Elektrik kaynaklı kısa devreler, soba bacasının asma tavandaki sunta tahtayı alevlendirmesi ve baca içerisinde biriken yağların alevlenmesi iken, hususi servis olayları ise; trafik kazaları sonucu güvenlik tedbiri alınması, yangın eğitimleri verilmesi, araçların motor bölümü ile ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin ve kuyuya düşen köpeğin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi oldu.
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