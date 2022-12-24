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“Mağusa’yı iyileştireceğiz”

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“Mağusa’yı iyileştireceğiz”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay ve belediye meclisi adayları, Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti. Perşembe Pazarı’ndaki esnafla görüşen, sorunlarını dinleyen Uluçay, pazara gelen vatandaşlarla da sohbet etti.
Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, göreve geldikten sonra ilk işlerinin Gazimağusa Belediyesi’ni güçlü hale getirmek olacağına vurgu yaptı. Güçlü belediye için atacakları ilk adımın iş disiplini ve mali disiplini sağlamak olacağını ifade eden Uluçay, disiplini kısa sürede sağladıktan sonra, Mağusa’yı iyileştirecek projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.
 
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