1963-1974 yıllarında Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı 43 köyünde, verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 kişi, İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı

Milli Mücadele yıllarında, Larnaka sancağına bağlı yerleşim birimlerinde şehit düşenler dün düzenlenen törenle anıldı.

İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde yer alan tören, çelenklerin anıta konulması ile başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören bölge okul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı törende yaptığı konuşmada Rumların Akritas Planı’nı uygulamak, Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak için adada katliamlar yaptığını anlatarak, “İşte böylesi hareketlere karşı kendisini savunan, direnebilen, dünyada örneği pek az rastlanan bir mukavemetçi ruhla devletimizi kurduk ve yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok zor şartlar altında, bedeller ödenerek, şehitler verilerek kurulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı , “Bu şehitlerin her zaman müstesna hayalleri bizlerin kalplerinin en sıcak yerinde var olacaktır. Onları her zaman rahmetle anıyoruz. Şehit ailelerini her zaman en iyi dileklerle kucaklıyoruz. Onların acıları hepimizin acılarıdır. Bu acıları ne unuttuk, ne unutacağız ne de unutturacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı, her devlette olduğu gibi KKTC’nin de bir takım sıkıntı ve sorunlarının olduğunu dile getirerek, söz konusu sıkıntı ve sorunların aşılmasında birlik, beraberlik ve anlayışa ihtiyaç olduğunu kaydetti.