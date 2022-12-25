Lefke’de Başkan yeniden Aziz Kaya

Lefke’de 29 sandığın tamamı açıldı. Buna göre, CTP Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya, yüzde 50.37 oy oranıyla yeniden Lefke Belediye Başkanı oldu.

YSK’dan alınan son verilere göre, Lefke Belediye Başkan adaylığı son sonuçlar şöyle:

“CTP adayı Aziz Kaya yüzde 50.37

UBP adayı Adil Özgey yüzde 46.70

Bağımsız aday Adnan Eraslan yüzde 2.93”

