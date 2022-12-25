banner875
banner885
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
24 0
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
38 0
 
İlk finalist Şahlan
İlk finalist Şahlan
17 0
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
8 0
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
18 0
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
15 0
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
25 0
banner878

Lefke’de Başkan yeniden Aziz Kaya

banner825
Lefke’de Başkan yeniden Aziz Kaya
Lefke’de 29 sandığın tamamı açıldı. Buna göre, CTP Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya, yüzde 50.37 oy oranıyla yeniden Lefke Belediye Başkanı oldu.
YSK’dan alınan son verilere göre, Lefke Belediye Başkan adaylığı son sonuçlar şöyle:
“CTP adayı Aziz Kaya yüzde 50.37
UBP adayı Adil Özgey yüzde 46.70
Bağımsız aday Adnan Eraslan yüzde 2.93”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.