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Yeniboğaziçi’nde kazanan Katip Demir

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Yeniboğaziçi’nde kazanan Katip Demir
Yeniboğaziçi Belediyesi’nde seçimi kesin olmayan sonuçlara göre Katip Demir kazandı.
YSK verilerine göre, 23 sandıkta oy sayımı tamamlandı. 6 bin 504 kayıtlı seçmenden 4 bin 856 seçmenin oy kullandığı seçimde, 229 oy geçersiz sayıldı. Katip Demir 1958, Mustafa Zurnacılar 1817, Şifa Çolakoğlu ise 852 oy aldı.
 
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