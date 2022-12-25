Yeniboğaziçi’nde kazanan Katip Demir

Yeniboğaziçi Belediyesi’nde seçimi kesin olmayan sonuçlara göre Katip Demir kazandı.

YSK verilerine göre, 23 sandıkta oy sayımı tamamlandı. 6 bin 504 kayıtlı seçmenden 4 bin 856 seçmenin oy kullandığı seçimde, 229 oy geçersiz sayıldı. Katip Demir 1958, Mustafa Zurnacılar 1817, Şifa Çolakoğlu ise 852 oy aldı.

