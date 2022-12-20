“Güzelyurt göç alan bir noktaya gelecek”

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Raşit Kansoy, Güzelyurt ve köylerinin gelişimi için öncelikle göçü durduracaklarını bunun için de gençlere iş, aş ve konut sağlayacak projelerin hazır olduğunu kaydetti

Kansoy, “Ben ve ekibim Güzelyurt ve köylerinin değişimi için yola çıktık. Yepyeni bir vizyon hazırladık, çünkü Güzelyurt’un değişime ihtiyacı var. Çeyrek asırlık bir hizmet var ve artık yeter” dedi.

“Şehrimiz çeyrek asırdır ayni yönetim ile sürekli göç veren, turist ve öğrenci ile küs, yatırımcıyı iten bir noktaya geldi” diyen Kansoy, “Benim rakibim ne UBP ne de CTP’dir. 1998 yılında beri görevde olup, göçü yavaşlatamayan, gençlerin iş aş konut imkanlarını sağlayamayan, ekonomik atılımın alt yapısını hazırlayamayan Özçınar’dır. Ben yeni vizyonun, yeni bir enerjinin temsilcisiyim” ifadelerini kullandı.

Verimli tarım alanları dışında kalan bölgelere merkezi hükümet ile işbirliği içinde toplu – sosyal konut projeleri hazırladıklarını ve böylelikle gençleri Güzelyurt’ta tutmayı başaracaklarını söyleyen Kansoy, istihdam yaratacak projeler ile de göçü yavaşlatacaklarını kaydetti.

Çarşıdaki düzenin değişeceğini ve esnafın da bundan fayda sağlayacağına dikkat çeken Kansoy, kente gelen turistin de çarşıya ulaşımını sağlayacaklarını ve böylece ekonomik anlamda bir açılım getirileceğine dikkat çekti.

Güzelyurt’un en uzun sahil şeridine sahip bir kent olmasına rağmen deniz ile ilişkisi olmadığını anımsatan Kansoy, Yayla sahil şeridi için düşündükleri proje ile burada bir çok yeni iş imkanı sağlanacağını ifade etti. “Bu projelerin hayat bulmasıyla Güzelyurt göç veren değil, göç alan bir noktaya gelecek” diyen Kansoy, deniz gören emlak yatırımları, çadır kamp alanları, kaplumbağa ve kuş gözlem noktaları gibi bir çok yeniliğin bölgeye kazandırılacağını belirtti.



