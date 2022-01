“Kamu reformunda ısrarlıyız”

TDP Başkanı Özyiğit, Kamu Reformu konusunda ısrarlı olduklarını ve Kamu Reformu Yasasını yeniden Meclis’e taşıyacaklarını belirtti



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, Eşit Hak ve Adalet Sendikasını (Hak-Sen) ziyaret etti.

TDP milletvekili adayları, Hak-Sen Başkanı Eren Büyükoğlu ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, 2016 yılında özelde sendikalaşma ile ilgili paydaşlarla birlikte Meclis’e öneri sunduklarını hatırlattı. Özyiğit, dörtlü hükümet döneminde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının icraatları kapsamında basın alanında başlatılan sendikalaşma ile birlikte toplamda 13 basın kuruluşu ile toplu iş sözleşmesi imzalandığını aktardı.

Bu adımlara rağmen halen on binlerce özel sektör çalışanının sendikasız olduğuna işaret eden Özyiğit, “Özellikle pandemi döneminde en fazla mağduriyeti bu kesimlerin yaşadığını, devletin de bu kesimlere sahip çıkmadığını” belirtti.

Kamu Reformu konusunda da ısrarlı olduklarını ve Kamu Reformu Yasasını yeniden Meclis’e taşıyacaklarını belirten Özyiğit, Üçlü Kararname Sistemi’nin kapsamının daraltılarak müsteşar ve özel kalem müdürü ile sınırlanmasını, diğer üst kademe yöneticilerinin ise liyakata göre hiyerarşik düzen içinde atanmasını öngördüklerini ifade etti.

Öte yandan TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni (DAÜ) ziyaret etti.

TDP milletvekili adayları DAÜ Rektörü Aykut Hocanın ile bir araya geldi. Heyet, DAÜ'de örgütlü DAÜ Per Sen temsilcileriyle de görüştü.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, DAÜ'nün demokratik, özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet üniversitesi haline gelmesinin en temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun simgelerinden olan DAÜ'nün öğrenci yetiştirmenin yanı sıra, ekonomik, sosyal ve çevresel alanda da yön gösterici olması gerektiğini kaydetti.

TDP olarak DAÜ’ye büyük önem verdiklerini, bu anlayışla DAÜ’nün yasal olarak da güçlenerek siyasilere bağlı olmadan, demokratik özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğine inandıklarını belirten Özyiğit, “Bizim dışımızdaki bütün hükümet döneminde DAÜ hep istihdam yuvası olarak görüldü” dedi.

Özyiğit, tüm paydaşlarla birlikte DAÜ’nün her anlamda ileriye taşınması adına üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını belirtti.

Kendi dönemlerinde güvencesiz çalıştırılan kişileri güvence altına aldıklarını belirten Özyiğit, DAÜ’nün Yasası ve Tüzüklerinde yapılacak değişikliklerle çok daha saygın üniversiteler arasında olacağına olan inancının tam olduğunu söyledi.