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DP Genel Başkanı Ataoğlu:“DP’nin iktidarında, sağlıkta devrim gerçekleşecek”

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DP Genel Başkanı Ataoğlu:“DP’nin iktidarında, sağlıkta devrim gerçekleşecek”
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret ederek, Birlik Başkanı Özlem Gürkut ve birlik üyeleri ile bir araya geldi.
Ataoğlu ziyarette yaptığı konuşmasında, Demokrat Parti’nin sağlık ile ilgili geniş ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydederek, “İktidarımızda, ortaya koyacağımız kısa, orta ve uzun vadeli sağlık politikalarımızla, sağlıkta devrim gerçekleştireceğiz” dedi.
Ataoğlu “Ortaya koyacağımız programlar ve politikalarla sağlığı, sağlık çalışanları ile birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.
Sağlık turizminin de kendi dönemlerinde hayata geçtiğini söyleyen Ataoğlu, "Uğraş verdik ve kazandırdık. DP’nin iktidarı ile de Sağlık Turizmini, kamu hastanelerine de taşıma kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.
 
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