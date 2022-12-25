Güzelyurt'ta Özçınar kazanmaya yakın

Güzelyurt’ta 55 sandıktan 48’i açıldı. Açılan sandıklara göre, UBP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, yüzde 45.08 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor.

YSK’dan alınan son verilere göre, Güzelyurt Belediye Başkanlığı için sonuçlar şu şekilde:

“UBP adayı Mahmut Özçınar yüzde 45.08

CTP adayı Osman Bican yüzde 35.39

Bağımsız aday Reşat Kansoy yüzde 19.53”

