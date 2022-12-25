Şefik: " Yayın yasağına uymayan iki web TV'nin yayını durduruldu"

Yayın yasaklarına uymadığı bilgilerine getirilen bir televizyon kanalı ve iki web TV olduğunu aktaran Şefik, "Televizyon ikazı aldığı anda vazgeçti, o nedenle ileri işleme gidilmedi. Haber Kıbrıs'ın yayınının kapatılması kararı iletildi. Detay Kıbrıs'ın da kararı yazılıyor" dedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Şefik, yayın yasağına uymayan bir televizyon ve iki web TV'nin ikaz edildiğini, ikaza uymayan web TV'lerin yayınının durdurulmasına karar verildiğini söyledi.

Yayın yasağının sona erdiği saat 19.00 sıralarında basına açıklama yapan YSK Başkanı Narin Şefik, seçime katılım oranının yüzde 68,85 olduğunu, en yüksek katılımın ise yüzde 76,26 ile Lefke'de kaydedildiğini söyledi.

Yayın yasaklarına uymadığı bilgilerine getirilen bir televizyon kanalı ve iki web TV olduğunu aktaran Şefik, "Televizyon ikazı aldığı anda vazgeçti, o nedenle ileri işleme gidilmedi. Haber Kıbrıs'ın yayınının kapatılması kararı iletildi. Detay Kıbrıs'ın da kararı yazılıyor" dedi. Şefik, yasalara uyulmasının önemine vurgu yaparak, yasalara uyanlara teşekkür de etti.

Sorulan soru üzerine Şefik, gece yarısından önce belediye başkanlarının netleşebileceğini kaydetti.