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Güzelyurt Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Kansoy yürüyüş düzenledi

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Güzelyurt Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Kansoy yürüyüş düzenledi
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Güzelyurt Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reşat Kansoy’un düzenlediği çarşı yürüyüşüyle ilgili basın ofisinin açıklaması aşağıdadır.  
Güzelyurt çarşısında yürüyüş düzenleyen Bağımsız aday Reşat Kansoy’u vatandaşlar kucakladı, Gönüllü ekibiyle birlikte çarşıda yürüyüş düzenleyen Kansoy, “Çeyrek asırlık zihniyet artık değişecek. Yepyeni bir vizyon ile Güzelyurt kalkınacak” dedi.
Yürüyüş sırasında vatandaşlarla ve esnafla konuşan onlara yepyeni bir vizyon ile oluşturulan projelerin bulunduğu seçim kitapçığını dağıtan Kansoy, özellikle Güzelyurt çarşısı için hazırladıkları projeleri vatandaşlarla paylaştı.
Kansoy, Güzelyurt’un tarihi çarşısının yeni dönemde bir çekim merkezi olacağını müjdeleyerek “Öğrenci ve turist ile barışık bir şehir yaratıp bunun ekonomik kazanımlarını esnafımız ile paylaşacağız” dedi.
 
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