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Harmancı, Lefkoşalıların ilgisinden memnun

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Harmancı, Lefkoşalıların ilgisinden memnun
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve LTB TDP Başkan adayı Mehmet Harmancı, meclis üyesi adayları ve Lefkoşa gönüllüleri hafta sonu çalışmaları kapsamında bölge ve esnaf ziyaretlerine devam etti.
Harmancı gezilere ilişkin yaptığı değerlendirmede “Gittiğimiz her yerde Lefkoşalılar’ın ilgisinden, şüphesiz beraber başardığımızı bir kez daha görüyoruz. Temiz ve bembeyaz bir sayfayı hep beraber açtık. Gücümüzü Lefkoşalıların sevgisi ve güveninden alarak hep beraber başarmanın, el ele verebilmenin ülkedeki en güzel örneği olduk Lefkoşa’da. Daha önce de belirttiğim gibi en büyük örgütlü güç halktır ve bu sayede, 25 Aralık’ta şüphesiz yine Lefkoşa kazanacak.” dedi.
 
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