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Gazimağusa'da zafer Süleyman Uluçay'ın

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Gazimağusa'da zafer Süleyman Uluçay'ın
Gazimağusa’da Belediye Başkanlığı yarışını CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Süleyman Uluçay ilk sırada tamamladı.
YSK’dan alınan verilere göre, 98 sandığın tamamı açıldı. Sonuçlar şu şekilde:
CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Süleyman Uluçay yüzde 49.55
UBP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erdal Özcenk yüzde 38.98
Bağımsız aday Salih Oktay yüzde 8.43
TDP Başkan adayı Umut Kadı yüzde 1.76
Bağımsız aday Habibe Çetin yüzde 1.29
 
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