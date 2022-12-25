İskele’de Hasan Sadıkoğlu yeniden başkan

İskele’de UBP Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu yüzde 65.42 oy oranıyla yeniden başkan seçildi.
İskele’de 35 sandığın tamamı açıldı. YSK’dan alınan verilere göre sonuçlar şöyle:
UBP İskele Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu yüzde 65.42
Bağımsız aday Mehmet Şenol yüzde 34.58
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.