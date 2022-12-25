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İskele’de Hasan Sadıkoğlu yeniden başkan

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İskele’de Hasan Sadıkoğlu yeniden başkan
İskele’de UBP Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu yüzde 65.42 oy oranıyla yeniden başkan seçildi.
İskele’de 35 sandığın tamamı açıldı. YSK’dan alınan verilere göre sonuçlar şöyle:
UBP İskele Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu yüzde 65.42
Bağımsız aday Mehmet Şenol yüzde 34.58
 
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