banner762
banner753
Mete Adanır kabri başında anıldı
Mete Adanır kabri başında anıldı
15 0
Girne’de kayıpların olduğu dört toplu mezar
Girne’de kayıpların olduğu dört toplu mezar
19 0
 
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
178 0
“Adada neler yok ki”
“Adada neler yok ki”
61 0
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
420 0
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
29 0
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
12 0
banner661
banner726

Fide Kürşat: CTP ile aydınlık günler gelecek

banner476

banner714
Fide Kürşat: CTP ile aydınlık günler gelecek
23 Ocak seçimlerini dönüm noktası olarak gördüğünü kaydeden CTP İskele Milletvekili Adayı Fide Kürşat, “Toplum, ya bizi geleceğe götürmeyi vaat eden sahte söylemlerin karanlığına hapsolacak, ya da CTP ile aydınlık ve güzel günlere yürüyecek” değerlendirmesinde bulundu.
Geçtiğimiz 2.5 buçuk yılda yaşananların yaptığı tespitin göstergesi olduğunun altını çizen CTP İskele Milletvekili Adayı Fide Kürşat, katıldığı bir TV programında toplumun son zamanlarda maruz kaldığı bu şeklinde bir yönetim ve yaratılan kaosu hak etmediğini vurguladı.
Seçim gezilerinde halkın nabzını iyi tuttuklarını ve seçimler sonrası hükümeti CTP’nin kuracağının görüldüğünü ifade eden Fide Kürşat, “24 Ocak sonrası Kıbrıs Türk toplumu olarak yüzümüzü yeniden dünyaya döneceğiz. CTP uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planı ile geliyor” şeklinde konuştu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.