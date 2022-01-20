Fide Kürşat: CTP ile aydınlık günler gelecek

23 Ocak seçimlerini dönüm noktası olarak gördüğünü kaydeden CTP İskele Milletvekili Adayı Fide Kürşat, “Toplum, ya bizi geleceğe götürmeyi vaat eden sahte söylemlerin karanlığına hapsolacak, ya da CTP ile aydınlık ve güzel günlere yürüyecek” değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz 2.5 buçuk yılda yaşananların yaptığı tespitin göstergesi olduğunun altını çizen CTP İskele Milletvekili Adayı Fide Kürşat, katıldığı bir TV programında toplumun son zamanlarda maruz kaldığı bu şeklinde bir yönetim ve yaratılan kaosu hak etmediğini vurguladı.

Seçim gezilerinde halkın nabzını iyi tuttuklarını ve seçimler sonrası hükümeti CTP’nin kuracağının görüldüğünü ifade eden Fide Kürşat, “24 Ocak sonrası Kıbrıs Türk toplumu olarak yüzümüzü yeniden dünyaya döneceğiz. CTP uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planı ile geliyor” şeklinde konuştu.

