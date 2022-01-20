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Çıldır, meclise göz kırpıyor

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Çıldır, meclise göz kırpıyor
Ülkemizde 23 Ocak Pazar günü yapılacak olan milletvekiliği seçimlerine sayılı günler kala milletvekili adaylarından bazıları öne çıkmaya başladı. 
Propaganda döneminde yaptığı çalışmalarla, parti için organize yürütülen politikalarıyla dikkatleri üzerine çeken DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır meclise adeta göz kırpıyor.
DP içi organizasyonun sağlanması, partiye yeni seçmenler kazandıracak örgüt ve köy gezileriyle ön plana çıkan Mehmet Çıldır’ın Lefkoşa milletvekilliğine yakın olduğu belirtiliyor.
Sanayi Odası Asbaşkanı ve Gönyeli Spor Kulübü Başkanı olarak başarılarını ortaya koyan Mehmet Çıldır’ın yeni dönemde mecliste de başarılara imza atması bekleniyor.
Halkın Sesi’nin seçmen nabzından edindiği izlenime göre, DP Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çıldır’ın ortaya koyduğu projeler vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, özellikle döviz mağdurları ve gençlerden aldığı desteğin her geçen gün artığı gözlemlemekte.
 
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