Erişir: Kurtuluş, Türkiye’deki sağlık sistemini uygulamaktır

Sağlık alanında birçok yatırımın UBP programında yer aldığının altını çizen UBP Girne Milletvekili Adayı Prof. Dr. Ferhat Erişir, ülkemizdeki sağlık sisteminin iyileştirilmesinin tek yolunun Türkiye’deki sağlık sisteminin uyarlaması olduğunu vurguladı.

Böylelikle hastaların daha hızlı sağlık hizmeti alabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Ferhat Erişir, özellikle yaşlı ve engellilerin bakımı için gerekli duyulan imkanların yaratılmasının öneminin farkında olduklarını kaydetti.

Türkiye’de çok başarılı bir uygulama olan e-nabız gibi sistemlerin ülkemizde de hayata geçireceklerini kaydeden Prof. Dr. Ferhat Erişir, böylelikle sağlıkta her adımın kayıt altında olacağını ve hasta takibinin süratli yapılabilmesiyle bile sistemde iyileşmenin ilk etapta başlayacağını kaydetti.

Prof. Dr. Ferhat Erişir, “Sağlık sistemine yeni bir düzen getireceğiz. Türkiye’deki sağlık sistemini ülkemize uyarlayacağız. Sağlık anlamında baştan aşağı yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz” diyerek durumun ciddiyetine parmak bastı.

“Alet işler el övünür” sözünün çok önemli olduğunu ve hastanelerde alet sıkıntısı bulunduğundan insanların hekimlerin kendileriyle ilgilenmediği algısının yaratıldığını ancak bunun yanlış olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ferhat Erişir, hekimlere iyi bakılması gerektiğini, gece gündüz çalıştıklarını maaşlarında da iyileştirmeler yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Sorunlar çok ancak güçlü hükümetle aşılabilir

Seçim gezilerinde halkın büyük sorunlar çektiğini gözlemlediklerini ve bu sıkıntılı sürecin ancak güçlü bir hükümetle aşılabileceğine vurgu yapan UBP Girne Milletvekili Adayı Prof. Dr. Ferhat Erişir, bunun için UBP’nin seçimden güçlü çıkması gerektiğini kaydetti.

Katıldığı TV programında soruları yanıtlayan Ferhat Erişir, özellikle Karpaz bölgesindeki gençlerin isyan eder boyutta olduğunu ifade ederek bu bölgede iş ve ekmek imkanının daha kısıtlı olmasından dolayı sıkıntının daha büyük yaşandığını kaydederken, yeni hükümetin önceliklerinden birinin de Karpaz bölgesine yeni yatırım imkanları yaratmasının olması gerektiğini vurguladı.

