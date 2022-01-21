Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.tur eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kura çekimi yapıldı.
Kura çekimi saat 15.00’te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.
Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan 2.tur maçları 9 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak. Kura çekiminde seri başı uygulaması yapılmadı.
Yapılan kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oldu:
Gönyeli - Cihangir
Küçük Kaymaklı - Türk Ocağı Limasol
Mesarya - Miracle Değirmenlik S
Girne Halk Evi - Lefke
Yenicami - China Bazaar Gençlik Gücü
Doğan Türk Birliği - Merit Alsancak Yeşilova
Baf Ülkü Yurdu - Mağusa Türk Gücü,
Yonpaş Dumlupınar - Göçmenköy
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