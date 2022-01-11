Erhürman: İnsanların alım gücünü gerçekçi hesaplarla koruyacağız

Gelirleri Euro’ya endekslemenin, Türk Lirası’nı piyasada tedavülden kaldırıp Euro’ya geçmek olmadığını kaydeden Erhürman, alım gücünü korumanın yanında piyasada öngörülebilirliği sağlayacaklarını ve ülkedeki üretim çarklarının dönmesine olanak tanıyacaklarını kaydetti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının alım gücünü koruyacaklarını, bunu da gerçekçi hesaplarla başaracaklarını söyledi.

Gelirleri Euro’ya endekslemenin, Türk Lirası’nı piyasada tedavülden kaldırıp Euro’ya geçmek olmadığını kaydeden Erhürman, alım gücünü korumanın yanında piyasada öngörülebilirliği sağlayacaklarını ve ülkedeki üretim çarklarının dönmesine olanak tanıyacaklarını kaydetti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte sırasıyla Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendkası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası’nı (Kamu-İş) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde milletvekili adayları ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da eşlik etti.

“SORUNLARI MİNİMİZE EDECEKLERİNE DAHA ÇOK BÜYÜTTÜLER”

Tufan Erhürman, pandemi ve TL’nin yarattığı krizlerin yanına hükümet edenlerin yarattığı krizlerin de eklendiğini savunarak, “Sorunları minimize edecekleri yerde daha çok büyüttüler” dedi.

Hâlâ tüp gaz bulamayan insanlar olduğunu ifade eden Erhürman, insanların alım gücü günden güne düşerken hükümetin “Hayat Pahalılığı” ödeneğini dondurmaya kalktığını da belirtti.

Halkın tüm giderlerinin döviz üzerinden olduğunu, dövize endekslenmeyen tek şeyin gelirler olduğunu belirten Erhürman, CTP’nin bu konuda bir proje ortaya çıkardığını ve göreve geldikten sonra gelirlerin de Euro’ya endeksleneceğini söyledi.

“AB İLE İLİŞKİLERİ DOĞRU ZEMİNE OTURTACAĞIZ”

Asgari ücretin de hâlâ belirlenemediğini dile getiren Erhürman, AB ile ilişkilerin ise çökme noktasında olduğunu ancak, 23 Ocak’tan sonra CTP’nin bu ilişkileri doğru zemine oturtacağını belirtti.

Erhürman, Kıb-Tek’te çevreci ve enerjiyi ucuzlatacak bir yatırıma ihtiyaç olduğuna değinerek, Avrupa’nın “Yeşil Mutabakat” adı verilen proje üzerinden güneye ciddi katkılar yapmaya hazırlandığını, aynı yatırımın kuzeye yapılması için de çalışma başlatacaklarını kaydetti.

CTP’nin projelerinin son derece somut ve geçmişte örnekleri bulunan projeler olduğunu dile getiren Erhürman, “2018’de ne yaptığımızı biliyoruz. İnsanların alım gücünü gerçekçi hesaplarla koruyacağız” dedi.