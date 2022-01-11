Tıp tarihinde bir ilk

ABD'de bir kalp hastalığı bulunan 57 yaşındaki bir hastaya genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbi başarılı bir şekilde nakledildi

ABD’de hayatını tehdit eden bir kalp hastalığı bulunan 57 yaşındaki bir hastaya genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbi başarılı bir şekilde nakledildi. Dünyada böyle bir ameliyatın ilk kez yapıldığı belirtilirken, başarılı nakil; dünyada organ nakli bekleyen binlerce hasta için bir umut ışığı oldu.

Yapılan açıklamaya göre cuma günü Baltimore kentindeki University of Maryland Sağlık Merkezi’nde yapılan nakil ameliyatı sekiz saat sürdü. Pazartesi günü de kalbin nakil edildiği David Bennett’in durumunun iyi olduğu belirtildi.Ameliyatı gerçekleştiren University of Maryland Sağlık Merkezi Kalp Nakli Programı Direktörü Dr. Bartley Griffith, “Nabzı var. Tansiyonu var. Bu onun kalbi” dedi.

Dr. Griffith, “Kalp çalışıyor ve her şey normal duruyor. Çok heyecanlıyız, ancak yarın ne getirecek bilmiyoruz. Bu daha önce hiç yapılmadı” diye konuştu.Birleşik Organ Paylaşımı Ağı’ndan David Klassen de, “Bu olay, organ yetmezliğini nasıl tedavi ettiğimizde büyük bir değişime yol açacak” derken, “Bu tür olayları basın dramatize edebiliyor. Perspektifi korumak önemli. Böyle bir tedaviyi olgunlaştırmak uzun zaman alır” dedi.Bennett’e verilen kalp, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alındı. Bu vesileyle domuzun kalbinin, reddedilmeden insan vücudunda işlev görebilmesi sağlandı.

“Zar attığımın farkındayım”

Ailesi ve doktorlarına göre Bennett, diğer bütün tedavileri denediği ve insan bir donör bulabilmek için çok hasta olduğu sebebiyle yeni tedavi seçeneğini kabul etti.Ameliyattan önce Bennett, “Seçeneklerim bu nakli yaptırmak ya da ölmekti. Ben yaşamak istiyorum. Zar attığımın farkındayım, ama bu benim son seçeneğim. Dr. Griffith, Bennett’a ameliyat seçeneğini anlattığı anı şöyle anlattı:

“Ona, ‘Sana bir insan kalbi veremeyiz. Gerekli koşulları karşılamıyorsun. Ancak belki bir hayvanın kalbini verebiliriz. Bir domuzun mesela’ dedim ve ‘Daha önce hiç yapılmadı, ama bence becerebiliriz’ diye devam ettim.

O an beni anlayıp anlamadığından emin değilim. ‘Oink’leyecek miyim?’ diye sorarak karşılık verdi.”Bennett’in prognozu daha belirli değil. Kendisinin hala bir kalp-akciğer bypass makinesine bağlı olduğu; ancak bunun her türlü kalp nakli olan hastaya sıkça uygulandığı belirtildi.