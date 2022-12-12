“Dönüşümü şehrin geneline yayacağız”

LTB Başkanı ve başkan adayı Harmancı, şehirdeki nitelikli değişimin simgeleri olan Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi’ndeki dönüşümü şehrin geneline yayacaklarını vurguladı



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, 2022-2026 vizyonu içerisinde yer alan “Nitelikli Kentsel Gelişim ve Dönüşüme” ilişkin HALKIN SESİ’ne açıklamalarda bulundu.

Harmancı, bu kapsamda yer alan ‘Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Kentsel Tasarım Projesi’ sayesinde çağdaş ve çok fonksiyonlu bir otobüs terminali, yeni bir kentsel çekim merkezi ve bunlarla bütünleşen kültür-sanat odaklı açık ve kapalı kamusal alanlar başkent Lefkoşa’ya kazandırılırken değişim ve dönüşümün en önemli adımının atılacağını söyledi.

ANA CADDELERİN DÖNÜŞÜMÜ

Harmancı, adım adım tamamladıkları altyapı çalışmaları sayesinde ise çağdaş, nitelikli ve kalıcı üstyapı projelerinin önünü açtıklarını vurguladı ve şehirdeki nitelikli değişimin simgeleri olan Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi’ndeki dönüşümü şehrin geneline yayacaklarını belirtti.

Harmancı, yapılacak olan çalışmalara ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Bu kapsamda Hem motorlu araçlar hem de bisikletliler ve yayalar için güvenli ulaşım ve erişilebilirlik vizyonuyla Şht. Mustafa Ruso Caddesi, Şht. Kemal Ünal Caddesi, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi ve devamında Öğretmenler Caddesi’nde bütünlükçü ve kalıcı dönüşümü sağlayacağız.”

SPOR VE KARDEŞLİK PARKI

“Geçtiğimiz dönem çocuklarımızın güvenli, büyüklerimizin keyifli ve rahat vakit geçirmeleri için kentsel yaşam niteliğini yükselten 4 yeni mahalle parkını Lefkoşa’mıza kazandırdık” diye konuşan Harmancı, “Mevcut parklarımızdaki yürüyüş ve koşu yollarında yenileme çalışmaları yaptık. Böylece şehrimizdeki yürüyüş yollarına 5 kilometre, yeni yeşil alanlara ise 9035 metrekare ekledik. Son 20 yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı’nı yine Lefkoşalılarla birlikte bu dönüşümün bir parçası haline getirdik” dedi.

Harmancı, önümüzdeki dönem projeleri arasında yer alan Spor ve Kardeşlik Parkı ile sporun dönüştürücü gücünü herkese ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

30.0000 metrekare alanda yer alacak olan park içerisinde yürüyüş ve koşu parkuru, tenis kortları, basketbol sahaları, futbol sahaları, ve çocuk oyun alanının yer alacağının altını çizen Mehmet Harmancı, 500 kişilik amfiyi de barındıracak olan parkın kültür-sanat organizasyonları ve farklı aktiviteler yapılmasına olanak sağlayacağını söyledi.





Harmancı’nın önümüzdeki döneme yönelik Spor ve Kardeşlik Parkı projesi

