“Dönüşümün en güzel örneği Yenikent Bulvarı”

Gönyeli Belediye Başkanı ve CTP’nin Gönyeli – Alayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Benli, Yenikent’in bir cazibe merkezi haline geldiğini ve bu dönüşümün gelecek dönemde de devam edeceğini ifade etti





Gönyeli Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli – Alayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Benli ve ekibi, Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde bildiri dağıttı.

Yenikent esnafını ziyaret eden Benli, bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerle Gönyeli’yi köyden kente dönüştürdüklerini, bu dönüşümün en güzel örneğinin de Yenikent Belediye Bulvarı olduğunun altını çizdi.

Yaptıkları düzenlemeyle birlikte Yenikent’in bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Benli, bu dönüşümün gelecek dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Bölge halkı ve esnaf, Gönyeli Belediyesi’nin örnek belediyecilik sergilediğini ve Avrupa standartlarında bir bölge yaratıldığına dikkat çekti.

Kaliteli hizmet anlayışının kendilerine güven verdiğinin altını çizen Yenikent esnafı, gelecek dönem için Ahmet Benli ve ekibinin projelerini heyecanla beklediklerini dile getirdi.