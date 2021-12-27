Memleketi enkaza çeviren bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunu” belirten Erhürman, “Bu zihniyet üç başbakan değiştirdi fakat yönetsel zihniyette hiçbir değişiklik olmadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, asgari ücrete ilişkin olarak, “Hükümet attı ortaya ateş topunu, çekildi seyrediyor. Bu filmi çok gördük. Bu, seçime yönelik bir manevradır” değerlendirmesinde bulundu.

“Ülkeyi uçurumun kenarına getiren bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunu” ifade eden Erhürman, “Söz konusu zihniyetin, ülkenin geleceğiyle ilgili bir fikrinin olmadığını” da söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinde üç başbakanın değiştiğine işaret eden Erhürman, “Yönetsel zihniyetin aynı kaldığını” belirtti.

Kanal Sim’de katıldığı bir programda ülkenin gündemine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunan Erhürman, “30 yıl sonra ülkenin tekrar karanlığa mahkum edildiğini” ifade etti.

“CTP, BEDEL ÖDEMİŞ İNSANLARIN PARTİSİDİR”

Erhürman, programda, CTP’nin 51’inci kuruluş yıldönümünü hatırlatarak, “Benim için en büyük gurur kaynağı, CTP’nin başkanı değil, bir üyesi olmaktır” dedi. Tufan Erhürman, “Bu halk önünü görebilsin, geleceği olsun diye bedel ödemiş insanların partisidir CTP. Genel Başkanlık sadece bir görevdir, asıl olan partili olmaktır. Yıllardır verilen emeklerin karşılığını alabildi mi bu toplum? Hala yok olur muyum korkusuyla yaşayan bir durumdayız” diye konuştu. “Kıbrıs Türk halkını barış içinde yaşatabilmek, federasyon temelinde çözüm üretebilmek açısından maalesef hala ulaşabildiğimiz hedefler değildir” diyen Erhürman, dayanışma içinde oldukları sürece, CTP’nin başaramayacak hiçbir şeyinin olmadığını kaydetti.

“ÜÇ BAŞBAKAN DEĞİŞTİ, ZİHNİYET DEĞİŞMEDİ”

Erhürman, “Herkesin temel sorununun, öngörülebilirliğin ortadan kalkması olduğunu” ifade ederek, “Dövizin yükselmesinden bile daha kötü bir şey varsa, bu istikrarsız durumdur” dedi. Erhürman, “Bu memleketin gençlerinin göç etmek istiyor oluşu onlar için bir gaile mi? Belediye çalışanlarının bile, güneyde çalışacağım diyor oluşu bu arkadaşların umurunda mı? Bu arkadaşlar oturup da halkın derdiyle dertlenip de ne yapabiliriz diye düşünmek yerine kurultay düşündüler” diye konuştu. “Memleketi enkaza çeviren bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunu” belirten Erhürman, “Bu zihniyet üç başbakan değiştirdi fakat yönetsel zihniyette hiçbir değişiklik olmadı” ifadelerinde bulundu.

“BU SEÇİME YÖNELİK BİR MANEVRADIR”

Erhürman, belirlenen asgari ücrete ilişkin olarak, “Hükümet attı ortaya ateş topunu, çekildi seyrediyor. Bu filmi çok gördük. Bu, seçime yönelik bir manevradır” değerlendirmesinde bulundu. “Söz konusu zihniyetin, sürekli olarak seçime yönelik manevra üstüne manevra yaptığını” ifade eden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının 23 Ocak’ta çok kritik bir karar vereceğini söyledi. Halkın alım gücü korunduğunda, aynı zamanda esnafın da gücünün korunacağını belirten Erhürman, “2018’de yaptığımız gibi, önümüzdeki dönemde de halkın alım gücünü koruyacağız” dedi.

“İNSANLARIN ALIM GÜCÜYLE OYNADILAR”

Erhürman, geçmişte UBP hükümetinin hayat pahalılığını dondurmaya çalıştığını hatırlatarak, “Biz dava açtık ve hayat pahalılığını dondurmalarına izin vermedik. İnsanların alım gücüyle oynadılar” dedi. Söz konusu zihniyetin, pandemi döneminde de hiçbir gelirinden vazgeçmediğini ifade eden Erhürman, “Birtakım ürünlerde KDV’den vazgeçeceğiz dediler, gofrette yüzde 5 olan KDV’yi yüzde sıfıra çektiler” ifadelerini kullandı. Erhürman, asgari ücretten vergi almayacakları konusunda net olduklarının altını çizerken, vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceklerini de yineledi. Erhürman, “Asıl hedefim halkımın alım gücünü korumaktır. Ekonomide öngörülebilirliği sağlamaktır” diye konuştu.

“ÜLKENİN GELECEĞİYLE İLGİLİ FİKİRLERİ YOK”

Bu zihniyetin, ülkenin geleceğiyle ilgili bir fikrinin bulunmadığını da belirten Erhürman, “Fikriniz yok. CTP bir fikir ortaya attı, bu fikir üzerinden eleştiri yaparak bir yere gelmeyi düşünüyorsunuz” diye konuştu. Erhürman, hükümete gelmeleri halinde tadil bütçe yapacaklarını vurgularken, 2022 bütçesinin şimdiden anlamını yitirdiğine dikkat çekti. Bu bütçeyle, ülkenin yönetilmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Biz AB kapısını da açmak iddiasıyla geliyoruz. Baf kapısını da Mağusa kapısını da açabiliriz iddiasıyla geliyoruz” dedi. “Ülke olarak uçurumun kenarında olunduğu” görüşünü dile getiren Erhürman, “Bu seçim uçurumun kenarından dönecek miyiz, yoksa o uçuruma doğru yuvarlanmaya mı başlayacağız? 30 sene sonra bu ülke tekrar karanlığa mahkûm edildi” şeklinde konuştu.